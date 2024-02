Shaquille O’Neal atira em Kanye West no Instagram: Levante-se e pare de bufar

A lenda da NBA, Shaquille O’Neal, se viu envolvido em uma rivalidade online com o rapper Kanye West depois que este último compartilhou uma postagem nas redes sociais elogiando canadense empreendedor Dov Charney.

A postagem, que aparentemente retratava Oeste expressando gratidão pela ajuda recebida durante um período difícil, atraiu duras críticas de O’Neal.

Shaq não conteve Kanye



Indo para a seção de comentários, uma captura de tela mostrou que O’Neal não se conteve em seus comentários, dizendo a West para “se levantar” e cessar suas ações, referindo-se a eles como “b—–” e “delator”.

O NBA mensagem direta do ícone para Oeste ressaltou sua desaprovação à postagem do rapper, chamando-o de “garotinho.”

Shaq’s comentário completo, que mais tarde foi excluído, disse “Quem se importa, pare B —– e dedura. Eu sei que você me viu no Super Bowl, eu estava esperando você dizer algo inteligente. Homem, ninguém quer ver você chorando, cara, garoto,”

A troca entre as duas celebridades rapidamente chamou a atenção dos fãs, com muitos expressando surpresa com a rivalidade inesperada.

Surgiram especulações sobre a origem do conflito, com algumas recordando interações passadas entre O’Neal e Oesteprincipalmente quando o rapper criticou O’Neal’s negociações comerciais em meio Kyrie Irving escândalo de anti-semitismo.

Este confronto recente não é a primeira vez O’Neal e Oeste encontraram-se em desacordo.

Em 2022eles discutiram sobre os comentários feitos por Irving, com Oeste criticando O’Neal’s parcerias comerciais.

Apesar da tensão online, O’Neal permaneceu focado em seus próprios empreendimentos, incluindo a recente cerimônia de aposentadoria de sua camisa no Orlando Magic.

O’Neal imortalizado com o Orlando Magic

Horas depois que a briga chegou aos meios de comunicação online, O’Neal fez história como o primeiro jogador Mágica de Orlando história da franquia para ter sua camisa aposentada.

A cerimónia, que decorreu após o Magia jogo contra o Oklahoma City Thunder, comemorado O’Neal’s contribuições significativas para a equipe durante sua gestão.

Selecionado como o Escolha nº 1 geral no Draft da NBA de 1992O impacto de O’Neal no Magia foi imediato, valendo-lhe o prêmio de Estreante do Ano e levando a equipe ao seu primeiro Finais da NBA aparência.