Shaquille O’Neal dá festa anual ‘Shaq Fun House’ antes do Super Bowl

Shaquille O’Neal organizou a maior e mais louca festa pré-Super Bowl em Las Vegas, transformando o evento em sua “Shaq Fun House” anual – com uma grande apresentação de ninguém menos que Lil Wayne !

A lenda aposentada da NBA deu início à noite de sexta-feira na boate XS em Las Vegas com hordas de pessoas lotando o local para testemunhar as habilidades de mestre de Shaq como disc jockey, seguido pelo show energético de Wayne.

Confira este vídeo, obtido pelo TMZ… Shaq, que também atende pelo nome de DJ Diesel, acelerou o toca-discos e tocou algumas músicas, entrando no ritmo da galera.

Usando um grande enfeite no pescoço, Shaq manteve a house music tocando por um tempo até Diplo assumiu as funções de DJ antes que chegasse a hora de trazer à tona o ícone do hip hop… também conhecido como Wayne.