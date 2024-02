Sharon Osbourne ataca o “antissemita” Kanye West: desta vez ele fodeu com o judeu errado

Sharon Osbourne criticou Kanye Westchamando-o de “anti-semita”, após usar Ozzy Osbournemúsica sem consentimento em uma festa de audição do álbum. Uma carta de cessação e desistência foi enviada a West, que anteriormente enfrentou restrições ao uso do hit do Black Sabbath, “Iron Man”.

Sharon chamado Oeste um “anti-semita desrespeitoso” e postou um clipe no Instagram comparando a situação a uma cena do “Studio 666”.

Kanye West gera polêmica com novo discurso retórico em Las VegasTwitter

“Kanye desta vez, fodi-me com o judeu errado.» Osbourne – que foi criado como judeu – disse ao TMZ na sexta-feira.

Ozzy também condenou Oeste nas redes sociais, afirmando que negaram a permissão devido às suas opiniões anti-semitas.

“Kanye West solicitou permissão para experimentar uma seção de uma performance ao vivo de “Iron Man” de 1983 no Festival dos EUA sem vocais, mas foi negado por causa de suas opiniões anti-semitas e da angústia que ele causou a muitos”, Ozzy escreveu no Instagram.

“Apesar de sua permissão ter sido recusada, ele ainda usou a amostra na festa de audição de seu álbum na noite passada. Não quero nenhuma associação com esse indivíduo.”

Gerando polêmica

Oeste enfrentou polêmica por espalhar pontos de vista antissemitas em outubro de 2022, quando expressou sua admiração por Adolf Hitler.

“Vejo coisas boas sobre Hitler“, Oeste disse na época.

“Todo ser humano tem algo de valor que trouxe para a mesa, especialmente Hitler … [Nazis] fiz coisas boas também… Há muitas coisas que adoro Hitler.”

No entanto, ele emitiu uma declaração em dezembro em hebraico nas redes sociais para pedir desculpas por seus comentários.

“Peço sinceras desculpas à comunidade judaica”, escreveu ele.

“Não era minha intenção magoar ou rebaixar, e lamento profundamente qualquer dor que possa ter causado. Estou empenhado em começar por mim mesmo e aprender com esta experiência para garantir maior sensibilidade e compreensão no futuro.

“Seu perdão é importante para mim e estou empenhado em fazer as pazes e promover a unidade.”