Sharon Osbourne diz que Kanye ‘se fodeu com o judeu errado’ por causa de amostra de Ozzy

Ozzy Osbourne bate Kanye West por usar uma amostra do Black Sabbath em seu novo álbum sem permissão – mas a esposa do roqueiro está ainda mais furiosa… rasgando-lhe uma nova.

O negócio é o seguinte… OO pulou no X Friday e absolutamente criticou Ye por apresentar uma amostra de uma música antiga do BS em uma de suas próprias faixas de ‘Vultures’. Ozzy parecia pensar que era ‘War Pigs’, embora realmente soasse como ‘Homem de Ferro’. De qualquer forma, ele estava furioso.

Ele acrescentou: “ELE FOI EM FRENTE E USOU A AMOSTRA DE QUALQUER MANEIRA EM SUA FESTA DE ESCUTA DO ÁLBUM NA NOITE PASSADA. NÃO QUERO NENHUMA ASSOCIAÇÃO COM ESTE HOMEM!”

Ela continua dizendo que alguém do grupo de Kanye entrou em contato com eles há 3 semanas pedindo permissão para usar uma música do Black Sabbath – algo que SO e OO disseram “absolutamente não” para fazer. Na verdade, parece que a rejeição a Ye é pessoal.