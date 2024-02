Shedeur Sanders atira em Caleb Williams e Drake Maye enquanto se anima

EUvocê sabe quem Deion Sanders é e o que ele é, Shedeur Sanders‘A confiança altíssima não deveria ser nenhuma surpresa.

Tendo estado rodeado de grandeza durante toda a sua infância, Shedeur certamente aprendeu algumas coisas, incluindo quão importante é acreditar em si mesmo. Isso o ajudou a desfrutar de uma temporada de destaque em 2023, mas também pode levar a um falso otimismo.

Shedeur Sanders diz que seria o melhor QB no draft de 2024

Ao falar com a Sports Illustrated na Radio Row pouco antes Super Bowl LVIIISanders desistiu de uma grande reclamação.

Sou tendencioso, mas não vejo um quarterback melhor que eu [in this year’s draft]. Não vejo um quarterback que tenha passado por tantas adversidades quanto eu, que tenha quatro [offensive coordinators] em quatro anos. Vindo de uma HBCU, chegando a um Power Five, tendo uma pressão real sobre mim. Muita gente não entende, isso é muito mais adversidade do que você pensa só por ser filho de Deion Sanders. Se você colocar qualquer um desses caras na minha situação, eles não farão isso.