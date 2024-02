Shohei Ohtani chega ao complexo de treinamento de primavera dos Dodgers; diz que se sente ‘como um novato de novo’

O treinamento de primavera está chegando já que arremessadores e apanhadores já começaram a reportar aos seus times complexos no Arizona e na Flórida nesta temporada, com um protagonista principalnão sendo Shohei Ohtani, enquanto ele arrasou com os LA Dodgers azul pela primeira vez na prática.

O Megastar japonesa passou por cirurgia no cotovelo durante a entressafra, impedindo-o de lançar até 2025. Porém, ele poderá para acertar este ano na posição DHFazendo o Dodgers alinhar um verdadeiro rolo compressor, pois ele estará rebatendo ao lado os eternos All-Stars Freddie Freeman e Mookie Betts.

Ohtani deu uma entrevista coletiva durante seu primeiro dia no Treinamento de primavera dos Dodgers complexo e discutiu suas primeiras impressões sobre o uniforme azul depois de passar as últimas seis temporadas com os Anjos em Anaheim.

Através de seu intérprete, Ippei Mizuhara, Ohtani disse que ‘se sente como um novato novamente’, acolhendo uma nova experiência.

Estou em uma equipe totalmente nova, então vou agir como um novato. Tente se dar bem com todos os caras e companheiros de equipe. Sinto que não há apenas um nível, mas vários níveis à frente em termos ofensivos. Meu swing – em termos de nível de esforço – é quase 100%. Meu próximo passo é enfrentar braços vivos, com alguma velocidade. Shohei Ohtani

Dodgers ultrapassam um bilhão em contratações

Com a adição dos japoneses Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto, as duas joias mais premiadas da agência gratuita, os Dodgers se tornaram a primeira franquia esportiva a ultrapassar a marca de um bilhão de dólares em assinaturas durante uma única entressafra, mas agora no caminho certo, eles somaram seu elenco tem o talento necessário para preencher as lacunas, ter uma escalação com poder de rebatidas em ambos os perfis e fazer o que puder para ter um time que possa lutar para vencer a próxima World Series.