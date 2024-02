Shohei Ohtani inicia sua jornada pelos Los Angeles Dodgers exatamente como você poderia esperar

Los Angeles Dodgers estão se acumulando em sua lista porque, por algum motivo, eles acham que assinar Shohei Ohtani não foi suficiente. Embora tenha passado por uma cirurgia que o impedirá de lançar até 2025, ainda temos aquele rebatedor com potencial para quebrar qualquer um dos recordes de home run estabelecidos. Desde que ele voltou ao acampamento, era evidente que ele seria o craque no bastão, mas ele precisava mostrar isso nos jogos de treinamento de primavera. Foi exatamente isso que ele fez logo no primeiro jogo contra o Chicago White Sox. Foi um home run de duas corridas no final da quinta. As pessoas enlouqueceram depois de assistir aquele swing único retornar. É claro que poderemos ouvir esse som distinto várias vezes nesta temporada.

Shohei Ohtani pode ter uma temporada de rebatidas histórica?

Precisamos levar em consideração os fatores que colocam Shohei Ohtani em uma nova temporada e todos os detalhes dela. Em primeiro lugar, ele liderou as paradas na temporada passada, tanto no bastão quanto no montículo. Ele é o primeiro jogador de mão dupla com um nível incomum de sucesso em ambos os lados desde Babe Ruth. Então, sim, Shohei Ohtani é um fenômeno esportivo e as pessoas obviamente querem vê-lo ter um desempenho igualmente bom em ambas as áreas. Mas a lesão recente que sofreu exigiu uma cirurgia e o Dodgers estavam cientes disso antes de contratá-lo. Isso não foi um problema pelo que ele fez hoje, a forma como respondeu às perguntas que surgiram sobre ele confirmam que a sua nova equipa fez a escolha certa.

Agora vem a maior questão de todas. Não lançar certamente faria as pessoas esperarem que seu número de rebatidas aumentasse. Dado que ele não está dividindo sua energia em dois aspectos diferentes do jogo, a ordem natural das coisas seria esperar que Ohtani pudesse quebrar alguns recordes de rebatidas nesta temporada. Se ele fizer isso, poderemos estar à beira de uma temporada histórica da MLB que está prestes a começar. Em meio a todos os grandes nomes de sluggers em vários times, esperamos uma grande batalha para desenrolar e ter um gostinho de como eram os bons e velhos tempos dos anos 90. Quem serão os jogadores que desafiarão Shohei Ohtani no departamento de home run?