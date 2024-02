Show de pré-visualização do UFC Vegas 86: Joe Pyfer conseguirá o maior lugar até o momento?

O UFC faz mais uma parada no APEX rumo ao UFC 298 com o UFC Vegas 86, e pelo terceiro evento consecutivo, a divisão dos médios recebe o maior destaque, já que o veterano Jack Hermansson tentará parar o incrível impulso do destaque do DWCS, Joe Pyfer. A experiência vencerá ou o poderoso Pyfer fará sentir sua presença no ranking dos 185 libras?

Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting fazem uma prévia do evento de sábado, a luta principal entre Hermansson e Pyfer, e o que está em jogo para os dois lutadores. Além disso, eles vão discutir a co-luta principal do peso pena entre Dan Ige e Andre Fili, outras lutas que se destacam pela intriga, a luta que mais está passando despercebida, além de responderem suas perguntas no final do show.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 86 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.