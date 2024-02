Show do intervalo do Super Bowl de Usher: ele trará convidados surpresa?

Gsuperstar lobal Usher está definido para subir ao palco em Super Bowl LVIII para o que se espera que seja um show espetacular do intervalo. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente sua performance, surge a questão candente: Será que Usher será o único artista ou terá convidados surpresa?

Com uma carreira que se estende por décadas, Usher vendeu mais de 80 milhões de discos, ganhou nove singles em primeiro lugar e ganhou vários prêmios. Por sua vez, Super Bowl os programas do intervalo tornaram-se conhecidos por colaborações inesperadas, especialmente nos anos mais recentes, adicionando uma camada extra de emoção aos telespectadores.

Embora não haja confirmação oficial sobre convidados especiais, as especulações aumentam entre os fãs. Usher extensas colaborações entre gêneros oferecem uma infinidade de possibilidades.

Uma constelação de possibilidades

Uma escolha provável poderia ser Lil Jon e Ludacriscom quem Usher criou o hit no topo das paradas “Sim!” em 2004, o single número 1 mais antigo daquele ano. Outro potencial colaborador é chaves de Aliciacom quem Usher produziu o sucesso de 2004 “Meu amor,” alcançando o primeiro lugar nas paradas da Billboard.

Considerando Usher próximo álbum, “Voltando para casa,” programado para ser lançado poucos dias antes do Super Bowlos fãs também estão curiosos para saber se novas faixas e colaborações do álbum serão apresentadas.

O álbum inclui colaborações com Summer Walker, 21 Savage, ELAe um remix do antigo BTS membro Jungkook canção, “Perto de você” levantando a perspectiva de fazer história trazendo o primeiro K-Pop artista para o Super Bowl estágio.

Só o tempo revelará a possível surpresa

Enquanto artistas gostam Beyoncé, Justin Biebere pitbull também são mencionados como convidados em potencial, o elemento surpresa permanece secreto, mantendo os fãs na ponta dos assentos.

Entre as colaborações mais recentes, o público não esquece Jennifer Lopez e Shakira no palco de Super Bowl AO VIVOou Marrom 5, Travis Scotte Grande Boi em LIII. Na XLV, The Black Eyed Peas e Golpear deu um show inesquecível, assim como Shania Twain, sem dúvidae Picada em XXXVII.

Enquanto o Super Bowl show do intervalo se desenrola, os espectadores descobrirão se Usher traz convidados especiais, transformando a apresentação em uma extravagância musical inesquecível.