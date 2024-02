Show do intervalo do Super Bowl: Usher promete convidados misteriosos e… patins?

Usher, a estrela do R&B, está se preparando para uma apresentação eletrizante no show do intervalo do Super Bowl LVIII.

Durante uma conferência de imprensa organizada pela Apple Music em Las Vegas, Usher provocou os fãs com dicas sobre o que está reservado para seu tão aguardado set no Allegiant Stadium.

Usher promete andar de patins no Halftime Show

Refletindo sobre a importância de seu desempenho, Usher compartilhado, “Eu estava muito atento ao meu passado, comemorando meu presente, que é aqui em Las Vegas, e pensando sobre para onde iríamos no futuro. E essa era realmente a ideia.”

Com 30 anos de sucessos em seu currículo, Usher o show do intervalo promete ser uma jornada por sua carreira icônica.

Conhecido por suas performances enérgicas, Usher confirmou que planeja andar de patins durante o show do intervalo, recriando um destaque viral de sua recente residência em Las Vegas.

Descrevendo o show como um “crescendo” marcando um “novo começo” em sua carreira, Usher enfatizou a importância desse momento marcante.

Embora mantendo os detalhes de seu setlist em segredo Usher sugeriu um medley de sucessos que definiram sua carreira, incluindo clássicos como “Você me faz querer…” “Confissões, parte II”, e “Sim!”

No verdadeiro estilo showman, Usher sugeriu aparições surpresa, provocações, “Acho que facilitei as coisas para mim mesmo quando decidi participar de músicas que se tornaram sucessos.”

Com Maçã documentando os momentos dos bastidores que antecederam o show do intervalo, os fãs podem esperar informações exclusivas sobre Usher jornada da preparação ao desempenho.

Além disso o nono álbum de estúdio de Usher “Voltando para casa,” previsto para lançamento junto com o Super Bowladiciona outra camada de emoção à sua agenda já lotada.

Como Usher sobe ao palco às Estádio Allegiantele segue os passos de Show do intervalo do Super Bowl lendas dos últimos anos como Rihanna e Dr. Dre.

Super Bowl LVIII entre o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs começa em Domingo, 11 de fevereiro no 18h30 horário do leste dos EUA no Estádio Allegiant em Las Vegas.