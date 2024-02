Show pós-luta do UFC Vegas 85: Reação às grandes vitórias de Nassourdine Imavov e Renato Moicano

Nassourdine Imavov encerrou o UFC Vegas 85 com uma vitória maluca na luta principal sobre Roman Dolidze, e Renato Moicano voltou de uma longa paralisação para levantar a mão – e um microfone na cara – na luta co-principal contra Drew Dober. Quais foram as maiores conclusões dessas duas apresentações?

Após o mais recente evento Fight Night do UFC no sábado no APEX, Mike Heck, Eric Jackman e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem à vitória de Imavov como atração principal, seus desentendimentos verbais com Chris Curtis durante e após a luta, a pontuação, a joelhada ilegal, e para onde vai desde a vitória em 17 meses.

Além disso, discutirão a vitória por decisão de Moicano e a entrevista pós-luta, as vitórias de Natalia Silva e Molly McCann, outros momentos marcantes do card e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 85 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.