Show pós-luta do UFC Vegas 86: Reação à dura vitória de Jack Hermansson sobre Joe Pyfer

Jack Hermansson lembrou aos fãs por que ele tem sido uma presença constante no ranking dos médios do UFC, lutando contra as adversidades iniciais para ganhar impulso antes de derrotar o perigoso Joe Pyfer durante 25 minutos na luta principal do UFC Vegas 86.

Após o evento Fight Night de sábado no UFC APEX, Mike Heck, Eric Jackman e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem à vitória do veterano de Hermansson, discutem o que aprendemos sobre Pyfer na derrota e por que as pessoas não deveriam ser tão rápidas em descarte-o. Além disso, o painel fala sobre a brutal vitória por nocaute de Dan Ige sobre Andre Fili no co-evento principal, outras atuações de destaque de nomes como Gregory Rodrigues, Rodolfo Vieira, Carlos Prates, Bogdan Guskov, além de conclusões adicionais da final do UFC. pare no caminho para o UFC 298.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 86 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.