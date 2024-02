Simone Biles e seu marido Jonathan Owens viajam para o Havaí para férias exóticas

Simone Biles e Jonathan Owens recentemente fizeram uma viagem ao Havaí, onde compareceram ao casamento de Linebacker da NFL, Kamu Grugier-Hill e ex-jogadora de futebol feminino da Universidade da Geórgia Keely Amelia Carrett.

Biles compartilhou fotos gloriosas do casamento e das férias nas histórias do Instagram.

Colina Grugier, quem está agora com o Carolina Panteras, e Owens já foram companheiros de equipe no Houston Texanos de 2021 a 2022.

Simone Biles exibe o marido Jonathan Owens com uma dança muito divertidaInstagram

Grugier-Hill assinou com o Texanos como agente livre em 2021 e mais tarde juntou-se aos Panteras. Biles e Owens estavam entre os convidados do Casamento de Carrett e Grugier-Hill no Havaí, e Biles compartilhou uma foto do local sereno.

Owens, cujo contrato de um ano no valor de US$ 1 milhão com o Green Bay Packers expirará em 13 de março de 2024, atualmente é um agente livre. Ele estará disponível para negociações de contrato a partir de 11 de março de 2024 e poderá ter uma influência significativa após uma temporada de sucesso em 2023.

Quais são os planos de Biles para a temporada de 2024

Biles, por outro lado, está considerando competir no Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris, França. No entanto, sua participação não está confirmada. Em entrevista à Vanity Fair, Biles expressou que não ficaria desapontada se não tivesse a oportunidade de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas.

Depois de desistir de alguns eventos nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 devido às “torções”, Biles fez uma pausa de dois anos para se concentrar em sua saúde mental. Ela voltou às competições no US Classic de 2023 e ganhou quatro medalhas de ouro nos Campeonatos Mundiais subsequentes.

Biles é amplamente considerada uma das maiores ginastas de todos os tempos, com quatro medalhas olímpicas e 23 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Ela ganhou todas as quatro medalhas de ouro olímpicas nos Jogos do Rio de Janeiro de 2016.