SISU 2024: matrícula dos aprovados começa nesta sexta-feira (02) Na última quarta-feira (31), o resultado do SISU (Sistema de Seleção Unificada) foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Todos os candidatos aprovados devem ficar atentos: o período para realizar a matrícula e garantir a vaga conquistada começa nesta sexta-feira, 02 de fevereiro. Dessa maneira, para que você entenda como a matrícula deverá ser feita e outras informações importantes sobre a seleção, continue lendo o artigo que separamos com um resumo completo sobre o SISU 2024. SISU 2024: período de matrículas começa nesta sexta (02) Conforme indicado no calendário publicado pelo MEC, o resultado do SISU 2024 deveria ter sido publicado no dia 30 de janeiro. Porém, devido a problemas técnicos no sistema, a publicação da primeira chamada foi adiada e o resultado foi publicado na última quarta-feira, 31 de janeiro. Todos os candidatos já podem conferir o resultado através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e realizar login com os próprios dados. Originalmente, o período para realização dos procedimentos de matrícula na instituição escolhida começaria no dia 01 de fevereiro. Mas, devido ao atraso, o período terá início nesta sexta-feira, 02 de fevereiro. Os candidatos poderão se matricular até o dia 07 de fevereiro. Segundo o MEC, cada uma das instituições participantes do SISU devera divulgar os seus próprios editais de matrícula, que incluirão informações importantes sobre os procedimentos. Dessa forma, é fundamental que os candidatos leiam atentamente as informações publicadas pelas instituições participantes do SISU. Ficou com alguma dúvida sobre a divulgação do resultado? Acesse o edital divulgado pelo MEC e confira todas as informações oficias sobre o SISU. SISU 2024: lista de espera Os candidatos que não forem convocados na primeira chamada do SISU 2024 já podem se inscrever para participar da lista de espera do processo seletivo: o período para manifestação de interesse começou na última quarta-feira, 31 de janeiro. Para manifestar interesse em participar da lista, os estudantes deverão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da lista de espera, por sua vez, será divulgado em data a ser definida por cada uma das instituições participantes. SISU 2024: mais de 250 mil vagas foram disponibilizadas Nesta edição do SISU, foram oferecidas 264.254 vagas para cursos de nível superior em diferentes instituições brasileiras. Segundo o edital do SISU 2024, poderão participar do processo seletivo todos os candidatos que realizaram a prova do ENEM em 2023 e não obtiveram nota zero na prova de redação. As vagas do SISU 2024 foram oferecidas pelas 127 instituições participantes do processo seletivo, incluindo universidades federais, estaduais, institutos federais e centros tecnológicos. A universidade com a maior oferta de vagas nesta edição do SISU é a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com 9.240 vagas. Dentre os institutos federais, o IFSP (Instituto Federal de São Paulo) é o que está oferecendo mais vagas no SISU, com mais de 5 mil vagas. O curso com mais vagas, por sua vez, é Pedagogia. O MEC também divulgou a relação de vagas por região do Brasil e, nesta edição do SISU, a região com mais vagas disponíveis é o Nordeste, com mais de 118 mil vagas para os participantes. ? SISU 2024: novidades no processo seletivo Segundo o MEC, a edição 2024 do SISU foi caracterizada por algumas novidades. Em primeiro lugar, o SISU 2024 será realizado em uma edição, ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando eram realizadas duas edições anuais. Assim, as vagas oferecidas serão disponibilizadas no primeiro semestre, mas os candidatos aprovados poderão ingressar tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2024. Além disso, é importante destacar que o SISU seguirá as alterações estabelecidas pela Lei de Cotas em 2023. Dessa forma, está prevista a reserva de vagas oferecidas segundo os critérios da lei e das políticas de ações afirmativas de cada instituição participante.