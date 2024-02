SMTT Penedo e Detran Alagoas orientam crianças do Vale do São Francisco sobre trânsito

Trabalho realizado no Conjunto Vale do São Francisco também tem caráter educativo sobre prevenção ao uso de drogas

Crianças e adolescentes que residem no Conjunto Vale do São Francisco participaram nesta quarta-feira, 31, de ação educativa realizada pelo Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo.

De forma lúdica e divertida, meninos e meninas aprenderam sobre trânsito durante o trabalho coordenado pelo Detran, com apoio da SMTT, e também foram orientados sobre os riscos relacionados ao uso de drogas, alerta da Polícia Militar, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

A iniciativa em Penedo marca o início do Projeto de Educação para o Trânsito em 2024, articulação do Detran Alagoas com a Caixa Econômica Federal, por meio do Projeto Técnico Social do banco que financiou a construção do residencial, com apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Penedo.

A meninada recebeu instruções sobre condutas adequadas no trânsito e participaram da brincadeira certo e errado, recebendo jogo da memória, quebra-cabeça, revistas de colorir e cartilhas – tudo com a temática do trânsito – como brinde.

No final, elas andaram com as bicicletas em um circuito de lona montado para aplicar os conhecimentos adquiridos durante a atividade.

Ricardo Couto, subchefe de Educação para o Trânsito do Detran Alagoas, destacou que foram abordados possíveis cenários no trânsito que atingem diretamente as crianças no dia a dia.

“Nós trouxemos essa atividade educativa para que tivessem uma manhã de aprendizado sobre normas de trânsito e prevenção às drogas. Hoje, vimos a utilização do capacete por crianças, a condução nas motocicletas, o uso das bicicletas e os cuidados com a travessia”, afirmou Couto para a assessoria do Detran Alagoas.

Secom PMP com Ascom Detran

Fotos Deywisson Duarte – Secom PMP