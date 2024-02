Sofia Vergara aproveita a noite de encontro com o cirurgião Justin Saliman, ficando forte

Sofia Vergara não conseguia tirar o sorriso do rosto dela, e por um bom motivo… porque parece que as coisas com seu novo namorado estão indo muito bem!

A estrela de “Griselda” teve um encontro romântico à noite na quinta-feira com o arrojado cirurgião ortopédico Justin Saliman no Cipriani de Beverly Hill – e eles pareciam muito felizes. O casal chamou a atenção, não apenas com sua química palpável, mas também com seus ataques sincronizados.



Sofia, é claro, estava incrível em seu top e casaco preto transparente – enquanto Justin exalava charme descontraído em uma jaqueta de couro preta. Devo dizer que eles se complementam bem.

A dupla parecia estar se divertindo muito na companhia um do outro… rindo, sorrindo e interagindo com os paparazzi enquanto saíam do sofisticado restaurante italiano. É interessante que os estejamos vendo agora… por um grande motivo.

Para começar, não vemos Sofia com Justin há algum tempo – pelo menos não publicamente – e há alguns que pensaram que eles poderiam ter se separado. Claramente, esse não é o caso… eles estão fortes.

S&J foram ligados pela primeira vez em outubro, quando foram vistos em um encontro… e o fato de que meses depois, eles ainda estão falando forte, ele foi apenas um rebote para Sofia pós-Joe Manganiello.

Lembre-se… a estrela de “Modern Family” e galã de “Magic Mike” dividida em julho de 2023 … principalmente por causa de suas diferenças em querer filhos. Joe os queria, ela não.

Esperançosamente, Joe estará na mesma página com seu novo aperto, Caitlin O’Connor — eles veio a público como um casal em dezembro. Cada um deles parece estar progredindo muito bem.



