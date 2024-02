Sofia Vergara e sua confissão picante: quero que ele pense que sou uma tigresa na cama

Sele está na moda. Sofia Vergara está recebendo toda a atenção da mídia após a estreia de sua nova série no Netflix, ‘Griselda’.

A colombiana é, sem dúvida, igual ao seu compatriota Shakira, pois tudo que ela toca o transforma em ouro. Tanto é que qualquer declaração sua em qualquer país repercute no mundo todo. Ela está em alta e sabe disso.

Passo a passo, a incrível transformação de Sofia Vergara em ‘Griselda’Instagram

E ela aborda todos os assuntos. De sua turbulenta separação do ex-marido, ator Joe Manganiello, ela nos deixou um curioso acordo pré-nupcial pelo qual cada um ficará com os bens que acumulou durante os sete anos de casamento.

Segundo fontes, ambos optarão por defender este acordo pré-nupcial, pelo que o divórcio, não tendo filhos em comum, parece bastante simples, em princípio. São muitas as causas para o divórcio que têm sido especuladas nos últimos dias, desde o facto de o ator querer ter filhos, enquanto ela não teve.

Seus seios… “abriram portas para ela”

Sofia não teve problemas em admitir na entrevista ao meio espanhol El Pais, onde afirmou que o seu físico espetacular sempre a ajudou: “Seria um absurdo negar e isso me fazer sentir mal. Pelo contrário, sou grato à vida. Para mim esses peitos gigantes e esse corpo abriram todas as portas, foi meu passaporte para o mundo quando eu tinha 20 anos, quando comecei como modelo, mas hoje tenho 51 anos e ainda estou lá.”

Há vários anos ela chegou a afirmar: “Tenho peito de stripper”, explica a modelo de Barranquilla. “Meu tamanho é 32DD e, como meus seios são reais, estão espalhados por todo lado. Daqui a dez anos acho que seria bom fazer uma redução, porque vou começar a ter dores nas costas.”

E não é só a frente que preocupa a atriz. “Ver-me envelhecer na tela é horrível! Não há nada mais mortificante do que rever um episódio de Modern Family da primeira temporada.”

Ela confessa ser uma “tigresa” na cama

Mas a barranquillera sempre foi franca e foi há vários anos que lamentou, aliás, que as pessoas estão muito preocupadas em elogiar seus seios e não apreciar seu “traseiro maravilhoso.” Era 2014 e ela destacou à revista Women’s Health que esperava que seu noivo naqueles anos, empresário Nick Loeb, apreciaria os esforços que ela fez para agradá-lo. “Espero que meu namorado pense que sou como uma tigresa.”

Ela também afirmou que não hesita em se vestir para agradar aos homens e se esforça para que sua aparência esteja sempre perfeita.

“Eu me sinto muito sexy quando acordo. Mas sinto ainda mais depois de tomar banho, escovar o cabelo e me maquiar. Sou latina e na nossa cultura nos vestimos para paquerar ou para nossos namorados ou maridos, não fazemos isso para impressionar outras garotas. Prefiro morrer a usar jeans boyfriend. Isso não quer dizer que você precise ser perfeito ou ter um ótimo abdômen, mas não dá para andar pela casa sem sutiã e com os seios de fora”, ela disse.

Sofia também observou que lamenta que as pessoas prestem muita atenção aos seus seios e se esqueçam do resto do seu corpo. “Vou te contar uma coisa. Sempre fui conhecida pelos meus seios, mas isso me incomoda, porque também tenho uma bunda maravilhosa!” Sofia apontou. Parece que não é tanto que ela se incomoda com a atenção aos seios, mas que eles esquecem o resto de suas curvas.

Processado pela família de Griselda

Sofia Vergara expressou em uma de suas entrevistas o quão difícil foi para ela se intrometer no papel de Griselda Blanco. Mas agora os problemas estão aumentando. Porque o intérprete recebeu más notícias. Ela foi processada pelos filhos de Griselda, segundo o TMZ.

Michael Corleone Branco concedeu entrevista ao meio de comunicação colombiano ‘La W’ e deixou clara a opinião da família. Para começar, ele explicou que agradece que uma atriz como Vergara interprete sua mãe, mas que também é um “tapa na cara” ela não ter consultado a família.