Spa de fraldas para adultos em New Hampshire destruído pelo advogado da ABDL, Riley Kilo

Há um novo estabelecimento em New Hampshire que dá aos adultos a chance de ser literalmente um bebê – mas um defensor proeminente nesta comunidade diz que eles estão fazendo tudo errado.

A pequena cidade de Atkinson, NH – onde vivem cerca de 7.000 pessoas – acolheu recentemente uma empresa chamada Spa de fraldas … que funciona exatamente como parece. É um lugar onde adultos com esse tipo de necessidade de experiências infantis podem deixar tudo acontecer, sem julgamento.

Eles têm uma tonelada de serviços à venda neste lugar… incluindo datas de brincadeiras virtuais que custam US$ 200/hora e uma experiência “Diaper B&B” durante todo o dia que oferece mimos para bebês por US$ 1.500.

Engraçado… um ator importante no cenário ABDL (amantes adultos de bebês/fraldas) diz que a indignação dessas pessoas de cidade pequena pode realmente ser justificada, porque ela acha que não houve muita reflexão sobre os detalhes… ou seja, localização e custo – dos quais ela está zombando.

Estamos falando sobre Riley quilo – que é um conhecido defensor da ABDL e que apoia esse movimento quando feito corretamente. Nesse caso, porém, ela acha que os donos do Diaper Spa ferraram um pouco com o cão na execução de sua visão, mesmo que seu coração esteja no lugar certo.