Spencer Dinwiddie para o Lakers? Rob Pelinka hospeda o agente livre em Los Angeles

Los Angeles Lakers Director Geral Rob Pelinka foi mostrado sentado ao lado NBA guarda agente livre Spencer Dinwiddie durante a transmissão da noite de sexta-feira do jogo em casa do Purple & Gold contra o Pelicanos de Nova Orleans na Crypto Arena.

Dinwiddie, 30, provavelmente cancelará as isenções após o Raptors de Toronto o adquiriu do Redes do Brooklyn e o dispensou logo depois. Pelinka, 54 anos, não fez nenhum movimento antes do NBA prazo de negociação e está focado no mercado de buyout.

Estátua de Kobe Bryant inaugurada pelo Los Angeles LakersTwitter

Com D’Angelo Russell e Austin Reaves jogando melhor ultimamente, Dinwiddie provavelmente teria o menor papel de sua carreira, mas um retorno a Los Angeles poderia ser suficiente para atraí-lo.

Dinwiddie tem um preço de US$ 18,9 milhões e um bônus de US$ 1,5 milhão em jogos jogados. O Lakers está entre os poucos times que podem pagar por seu contrato.

Spencer Dinwiddie para o Lakers praticamente confirmado

Pelinka recebendo Dinwiddie em Los Angeles praticamente confirma os rumores de um retorno ao time de sua cidade natal. Ele foi negociado do Brooklyn para Toronto em troca do ex-armador do Lakers Dennis Schroder.

Os Raptors fizeram o movimento para liberar espaço na tampa. O Lakers assumir o contrato de Dinwiddie os tornaria um pouco melhores.

Dinwiddie, que teve média de 13 pontos e seis assistências em 48 partidas disputadas pelo Brooklyn nesta temporada, agora tem a reputação de Pelinka em suas mãos. O gerente geral poderia ficar ainda pior se não conseguisse os serviços do guarda.