Stefon Diggs dá respostas muito enigmáticas sobre o futuro de Bill e o relacionamento com Josh Allen

Saparentemente toda entressafra, Stefon Diggs fornece pontos de discussão para a mídia nacional. Às vezes é sobre ele situação do contrato e às vezes é sobre rumores de que ele não está feliz com sua equipe.

Indo para 2024, Diggs está sob o microscópio seguindo um tendência de queda em sua produção no final da temporada de 2023, culminando em um atípico 21/03/0 linha de estatísticas no Rodada Divisional da AFC contra o Chefes de Kansas City.

Durante o Jogos Pro Bowl em Orlando, Diggs foi entrevistado por Cameron Wolfe, da NFL Network, e forneceu algumas respostas que podem deixar os fãs do Bills um pouco preocupados.

Diggs começou falando sobre o final decepcionante da temporada dos Bills, revelando que havia muitas peças que ele queria de volta, pessoalmente. Ele reconhece que é um esporte coletivo, mas acredita em responsabilizando-se por oportunidades perdidas.

Ao falar sobre seu relacionamento com o quarterback Josh AllenDiggs parecia irritado por responder continuamente a perguntas sobre isso.

Neste ponto em que estou, meio que deixo que todos sintam como se sentem. Meu relacionamento pessoal com ele… cabe às pessoas fora do relacionamento especularem ou tirarem conclusões. As pessoas que estão envolvidas entre as duas pessoas… são as pessoas que sabem. Eu me canso disso, da mesma história repetidamente.