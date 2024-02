Steph Curry com outra decepção de 60 pontos: É uma merda

vocêaté 15 dias atrás, em toda a história do NBA foram 20 jogos em que um jogador marcou 60 pontos e seu time perdeu. As performances, por mais bestiais que sejam, tornaram-se frustrantes nos últimos tempos. Em apenas duas semanas isso aconteceu três vezes: Devin Booker (Sóis) e Cidades Karl-Anthony (Timbewolves) marcou 62 pontos e desta vez foi Stephen Curry que chegou aos 60 sem conseguir dar a vitória aos Warriors.

Steve Kerr perde a paciência com os árbitros depois que Steph Curry é atingido na cabeçaTwitter

Curry não poderia deixar de perceber a ‘maldição’ ofensiva que a NBA vive desde meados de janeiro. É também a quinta vez nessas duas semanas que um jogador chega aos 60. Luka Doncic e Joel Embiid foi ainda mais longe. O primeiro marcou 73 e o último 70. Eles levaram o Mavericks e o Sixers, respectivamente, à vitória.

Resultados da semana Sixers 121-136 Redes

Hawks 141-134 Guerreiros (OT)

Touros 115-123 Reis

Knicks 105-113 Lakers

Mavericks 117-129 dólares

Spurs 101-117 Cavaliers

“É uma pena não ter algo para mostrar”, lamentou Curry após a derrota de seu time por 141-134 na prorrogação para o Hawks. “Obviamente, é frustrante não sair com a vitória sabendo que algumas jogadas aqui e outras ali poderiam ter tido um resultado diferente. Isso só aumenta a nossa temporada frustrante”, disse o armador sobre uma temporada em que os Warriors tiveram tudo do seu jeito.

Curry marcou o melhor da temporada com 22/38 em campo, 10/23 na faixa de três pontos e 6/6 na linha de lance livre, o segundo maior de sua carreira, perdendo apenas para os 62 pontos que marcou contra o Blazers em Janeiro de 2021. Com seu marco estéril, a estrela dos Warriors se torna apenas o segundo jogador na história da NBA a marcar 60 pontos em um jogo após completar 35 anos. O mais velho era Kobe Bryant, que fez isso no dia de sua aposentadoria, aos 37 e 234 dias. “Ele parece estar cada vez melhor, o que é especial na idade dele”, Draymond Verde disse sobre o desempenho de seu companheiro de equipe. “Foi inacreditável”, treinador Steve Kerr disse apesar da perda.

Curry marcou 22 pontos em 4/6 de três pontos no último quarto, incluindo uma bandeja que colocou os Warriors à frente com 14 segundos para o fim. Dejounte Murray respondeu para amarrá-lo e o Guerreiros o armador errou um chute no último segundo para dar a vitória ao seu time. Na prorrogação fez grande atuação com oito pontos, mas sem o prêmio da vitória.

Para os Hawks, fã de Curry Trae Young marcou 35 pontos e deu seis assistências. Dejounte Murray teve 19, sete deles na sequência de 11 a 0 que começou na prorrogação. Sr. Okongwu marcou seu recorde pessoal com 22 e pegou 16 rebotes, Jalen Johnson terminou com 21+13 e Clint Capela tinha 17+15.