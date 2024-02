Stephen A. Smith fala no fim de semana do All Star: ‘LeBron James arruinou o Dunk Contest’

Stephen A. Smith manifestou o seu desapontamento com o Jogo All-Star da NBA de 2024 e todo o fim de semana, sugerindo que o NBA deveria considerar seriamente eliminá-lo completamente. Ele não mediu palavras, afirmando apaixonadamente: “Eles precisam acabar com Fim de semana das estrelas. Apenas livre-se disso.” A frustração de Smith resultou do que ele percebeu como falta de esforço e intensidade defensiva durante o jogo, que ele considerou uma “farsa”.

Em sua crítica ao First Take, Smith destacou o forte contraste entre o desempenho medíocre visto durante o All-Star Game e o nível de competitividade exibido durante a temporada regular e os jogos dos playoffs. Ele enfatizou a importância de pelo menos demonstrar alguma aparência de esforço, afirmando que NBA as estrelas deveriam jogar com mais intensidade, mesmo em ambiente de exibição.

A crítica de Smith estendeu-se além do Jogo das Estrelas para abranger outros eventos do fim de semana, como o Concurso de enterrada e a competição de habilidades. A respeito de Concurso de enterrada, Smith colocou a culpa diretamente Lebron James, lembrando que o superstar nunca participou do evento ao longo de sua ilustre carreira. Smith argumentou que a ausência de James no concurso contribuiu para o declínio do entusiasmo e da participação, contrastando com os anos anteriores, quando figuras icônicas como Michael Jordan e Dominique Wilkins agraciou a competição com sua presença.

SmithA crítica apaixonada de ressoou com muitos fãs e analistas que compartilharam seus sentimentos sobre o estado do Fim de semana All-Star da NBA. Embora o fim de semana sirva tradicionalmente como uma celebração do talento e do entretenimento do basquete, os comentários de Smith refletiram a necessidade de uma reavaliação do formato e do propósito do evento para garantir que ele permaneça atraente e envolvente tanto para jogadores quanto para fãs.