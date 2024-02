Stephen Curry surpreende os fãs com um chute impossível: ele acerta do túnel oposto

Stephen Curry não tem limites. O armador que mudou o basquete ao estabelecer a força dos três pontos, o ‘mágico’ da longa distância e líder da potência Guerreiros do Golden State.

Ele ainda está no seu melhor, embora o time da ‘Bay’ não esteja. Ele vive uma temporada de elite (28,3 pontos por jogo) e também foi estrela daquele que é um momento memorável: seu ritual pré-jogo, elevado ao máximo. O nunca antes visto é possível se Curry for um dos envolvidos.

Curry enlouquece os fãs dos Warriors com uma cesta… do túnel!

Curry surpreende os fãs

Curry sempre dá um chute de longa distância antes dos jogos. Ele decidiu levar isso para o próximo nível. Desta vez, ele disparou do túnel do vestiário do time adversário, a mais de 40 metros. Ele atirou… e marcou. Um de cada tipo.

“Ele chuta, ele marca”, disseram na conta do Warriors.

Alguns dizem que é a melhor tacada pré-jogo de sua carreira por vários motivos: mais de 30 metros, com uma mão. É mais uma jogada marcante em seu mundo ‘louco’, como os 41 pontos que marcou contra o Clippers – com nove arremessos de três pontos – e que fizeram dele o primeiro jogador da NBA a se unir quatro jogos consecutivos com pelo menos sete cestas de três pontos.

Acontece no meio do que será mais uma semana memorável, já que Curry enfrentará o melhor atirador da WNBA, Sabrina Ionescuno tradicional Concurso NBA All-Star Weekend de sábado. Mais um momento histórico para o jogador que mudou o basquete moderno.