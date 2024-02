Subsídios para empréstimos estudantis: Os subsídios podem ser usados ​​para pagar dívidas estudantis?

Fou Estados Unidos cidadãos, a questão do reembolso empréstimos estudantis pode ser uma visão assustadora. São notoriamente difíceis de pagar, na medida em que o mutuário médio leva 20 anos para se livrar da dívida.

Algumas pessoas podem ter dificuldades para reembolsar o valor total e precisar de assistência. Presidente Joe Biden e vice-presidente Kamala Harris viram a sua legislação de perdão de empréstimos ser rejeitada pelo Supremo Tribunal, mas existem outras formas de obter alívio.

Em alguns casos, é possível ser aprovado para um subsídio para ajudá-lo a pagar seu dívida de empréstimo estudantil. Ao contrário dos empréstimos, as subvenções não precisam de ser reembolsadas – a menos que houvesse uma expectativa de um serviço ou algum outro compromisso para receber a subvenção e este não fosse cumprido.

Organizações sem fins lucrativos e algumas empresas privadas tendem a ser a melhor maneira de encontrar subsídios, embora também existam alguns programas federais ou estaduais específicos que oferecem assistência financeira semelhante.

O perdão do empréstimo estudantil significa que você pode ter todos os seus empréstimos cancelados em troca de trabalhar em uma área específica de alta necessidade por um período de tempo. Por exemplo, com o perdão do empréstimo para serviço público, o governo cancelará seus empréstimos federais se você trabalhar para um empregador qualificado no serviço público e fizer 120 pagamentos qualificados.

Subsídios a solicitar para saldar dívidas estudantis

No entanto, nem todos poderão candidatar-se a isto e existem outras bolsas disponíveis que podem fornecer uma solução.

O Corpo Nacional do Serviço de Saúde (NHSC) oferece bolsas de estudo e programas de reembolso de empréstimos para médicos, dentistas, enfermeiros, profissionais de saúde mental e outros profissionais de saúde. Se você se enquadrar em uma dessas funções qualificadas e prestar pelo menos três anos de serviço em tempo integral em uma comunidade carente em um local aprovado pelo NHSC, poderá se qualificar para um subsídio de até US$ 120.000.

Da mesma forma, se você for uma enfermeira registrada, enfermeira registrada de prática avançada ou membro do corpo docente de enfermagem, o Programa de Reembolso do Corpo de Enfermeiros da Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA) paga até 85 por cento de sua dívida não paga de educação em enfermagem. Você teria, no entanto, que trabalhar por no mínimo dois anos em uma instalação onde houvesse uma escassez crítica.

Para defensores públicos ou promotores estaduais, o Programa de Bolsas para Estudantes de Justiça John R. Justice oferece US$ 10.000 por ano e até US$ 60.000 no total. Aqueles que trabalham para organizações sem fins lucrativos sob um contrato com o governo estadual ou local para fornecer representação legal a pessoas indigentes também se qualificariam.