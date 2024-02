Suíte Super Bowl de US$ 2,5 milhões vem com cachorro-quente Wagyu e buffet de surf e grama

Reproduzir conteúdo de vídeo



Os ricos vão festejar como este no Super Bowl neste fim de semana… porque a suíte de luxo que custa US$ 2,5 MILHÕES estará totalmente abastecida com a melhor comida!!

Alguns sortudos membros da mídia deram uma olhada no camarote caro que abrigará 20 torcedores de futebol ricos quando o San Francisco 49ers e o Kansas City Chiefs se enfrentarem no Allegiant Stadium em Las Vegas no Super Sunday… e eles certamente não terão estômagos vazios até o final da noite.

A oferta consiste em alguns itens que parecem uma bomba… desde um buffet de surf-and-turf com carne wagyu e lagosta até carne assada frita, batatas recheadas com frutos do mar, cachorros-quentes embrulhados em bacon, cheesecakes e sua clássica pipoca de souvenir, de acordo com repórter Lucas Sawhook.

Haverá muito para beber também… com um bar de serviço completo com bartenders.

Para aqueles menos abençoados financeiramente, StubHub diz que o preço de entrada é atualmente de US$ 5.300 – uma pechincha da semana passada – e o ticket médio está saindo de US$ 8.800.