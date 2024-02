Super Bowl da Taylor Swift

No Chefes de Kansas City quarto da estrela, um estrondo tremendo soou. Travis Kelce foi acordado assustado. Na frente dele estava o espírito de Lambeaufundador do Green Bay Packers. Ele estava chorando inconsolavelmente. Após o susto, o jogador que mais pegou passes na história dos playoffs da NFL perguntou o que havia de errado.

Ele disse: “Bem, há 100 anos, apenas 100 anos atrás, jogávamos futebol nos redutos do Meio-Oeste. Fizemos tudo. Éramos proprietários, treinadores e jogadores, todos ao mesmo tempo. A marca ACME, aqueles do desenho animado série, pagou nossos uniformes, e a empresa nos repreendeu porque viemos para o trabalho machucados… O que aconteceu? O que aconteceu? O que estamos fazendo no meio do deserto, esperando a final da NFL? O Super Bowl?”

NBC, capital

“Era a televisão,

Senhor Lambeau

“,

Kelce

respondeu, sabendo que seria uma longa noite. O beisebol estava muito à frente do futebol até as finais da liga de 1958, entre o

Colts e Gigantes

foram transmitidos para todo o país pela NBC. O

Colts

(agora morando em Indianápolis) venceu um jogo épico e a NFL irrompeu no mercado americano como um ciclone. As pessoas puderam assistir em suas casas a um esporte duro, cujos heróis usam armaduras de verdade, uma batalha, um jogo de xadrez humano em que também, graças aos intervalos, as marcas podiam divulgar seus produtos sem interromper o jogo. Hoje, um anúncio do Super Bowl vale US$ 7 milhões a cada 30 segundos. Amanhã teremos até 22 intervalos comerciais de no mínimo dois minutos cada. Então multiplique…” Em seguida veio um grande executivo, comissário

Pete Rozelle

. Suas iniciais, PR, falam por si: Relações Públicas. Ele idealizou a NFL na TV, agendando jogos em todos os horários possíveis, incluindo jogos de segunda à noite que se tornaram o entretenimento mais esperado do país. Mas

Rozelle

A grande genialidade de foi o Super Bowl. A Liga Americana foi criada no início dos anos 1960.

A fusão

Eventualmente, fundiu-se com a NFL para formar duas conferências. Os campeões de ambos se enfrentariam pelo título. Levando o nome das finais da faculdade, mas de forma superlativa, foi chamado de SuperBowl. No início (1967) foi um desastre. O primeiro nem encheu o estádio. O domínio dos times vindos da NFL era tanto que não havia competição. Os Packers estavam varrendo… Porém apareceu um cara abastado com aparência de ator de Hollywood

Joe Namat

que declarou que seu

Jatos

venceria o

Colts

no Super Bowl III, colocando a Conferência Americana no mapa. E ele entregou. O épico está sempre ligado à narrativa.”

Narrativa

“A narrativa é tudo”, o

Chefes

o tight end continuou. Dele

Empacotadores

nós saltamos para o

Golfinhos de Miami

que registrou a única temporada imaculada em 1972. De lá, até o

Dallas Cowboys

a equipe da América e o

Pittsburgh Steelers

, cuja defesa da “Cortina de Aço” representava a classe trabalhadora de uma cidade difícil. Que ótima história! Junto veio a Corrida do Ouro, liderada por

Joe Montana

e a

São Francisco 49ers

, agora disputando o título novamente. E apareceu o maior jogador de todos,

Tom Brady

ignorado no draft, até ser resgatado nas profundezas das rodadas, casado com uma modelo, para levar o

Patriotas

ao topo do mundo na explosão internacional da NFL, que se tornou um evento global, não apenas no jogo que reuniu famílias americanas em frente à TV.

Brady

sozinho, ganhou mais Super Bowls (7) do que qualquer franquia da liga.”

Las Vegas

“O Super Bowl quebrou todos os recordes”, disse um animado

Kelce

. Será disputado pela primeira vez no Allegiant Stadium, em Las Vegas, cidade que abriu suas portas ao esporte profissional há apenas cinco anos e onde o

Invasores

agora jogue. O ingresso mais barato custará mais de US$ 8 mil, tendo seu valor multiplicado por 400 vezes em apenas 30 anos. O show do intervalo coloca qualquer artista no centro das atenções.

Michael Jackson

,

Bruce Springsteen, Coldplay, Tom Petty ou U2

, entre outros, já se apresentaram no SuperBowl. Este ano,

Usher

irá atuar. Os dez programas mais assistidos na história da televisão norte-americana são os Super Bowls. O Super Bowl LVIII gerará um impacto econômico de 600 milhões de dólares para Las Vegas”.

Dinastia?

“Do lado esportivo, a narrativa continua”, acrescentou. O

Chefes

buscamos nosso terceiro título em cinco anos, estabelecendo uma nova dinastia sob a liderança de um quarterback espetacular, o melhor do momento,

Patrick Mahomes

. O

49ers

que não vence desde 1995, volta para tentar recuperar os anos de glória sob a orientação de um jovem passador,

Brock Purdy

, Sr. Irrelevante, que foi ainda mais esquecido no rascunho do que Brady. Fora de campo, a NFL se tornou uma grande atração desde que eu mesmo estou namorando o cantor mais famoso

Taylor Swift

fazendo todos os ‘Swifties’

Chefes

fãs…”

“Muito obrigado, Travis, e boa sorte na partida”, sorriu Lambeau aliviado. Eu nunca teria sonhado com algo assim, mas não é ruim…. Quando

George Halas

(fundador do

Ursos de Chicago

) me pergunta o que aconteceu e eu conto a história, você se importa se eu contar – ele não tem senso de humor – que o

Chefes e 49ers

estará jogando no

Tigela Taylor Swift

no domingo?