Super Bowl deve prestar homenagem a Las Vegas com transmissão de Sinatra ‘My Way’

O primeiro Super Bowl em Las Vegas vai prestar homenagem à cidade de uma forma que realmente grita Sin City – ou melhor, canta … porque vai incluir o falecido e ótimo Frank Sinatra.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ… haverá vários tributos a “My Way” com destaque durante a transmissão do Super Bowl LVIII, com a famosa versão da música de Sinatra – escrita por Paulo Ana – sendo o líder do segmento de abertura.

Disseram-nos que isso é um momento de alegria para Las Vegas – e que melhor maneira de homenagear a célebre cidade deserta do que com uma música que a resume. E sim, a versão de Frank de “My Way” é a mais conhecida… então eles estão começando com essa.

De qualquer forma, fomos informados de que a transmissão do Super Bowl na CBS mostra cenas de ação dos jogadores… como Travis Kelce, Patrick Mahomes dar Christian McCaffrey.

A partir daí, nossas fontes dizem que a CBS fará a transição para entrevistas com as famílias dos jogadores… falando sobre seus pais, filhos, maridos e irmãos… tudo sublinhado por um novo mix de “My Way”.

Também sabemos o que o novo mix de “My Way” envolve… nossas fontes nos dizem que haverá uma orquestra ao vivo, com Sinatra cantando nos telões dentro e fora do The Sphere, o mais novo local de concertos na Strip.

POR FALAR NISSO, Usher ele mesmo também dará um grito de “My Way” durante seu Desempenho no intervalo … e nos disseram que será um livro para os livros e incrivelmente poderoso. Então, sim… o tema ‘MW’ estará em execução durante todo o jogo, ao que parece – do início ao fim.

Resumindo … é uma gorjeta para a Fabulous Las Vegas, e a CBS / NFL estão se inclinando totalmente para isso.



