Supostos torcedores do ASA atacam ônibus da torcida do Penedense, presidente do clube e polícia agem rápido

Após a emocionante partida entre Cruzeiro-AL e Penedense, em Arapiraca, pelo Campeonato Alagoano 2024, um incidente chocante ocorreu envolvendo torcedores do Penedense. O ônibus da torcida foi alvejado, no retorno para casa, por pedras por supostos torcedores do ASA de Arapiraca. Graças à rápida resposta das guarnições da Polícia Militar, cinco suspeitos foram detidos, incluindo um indivíduo armado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação criminosa ocorreu por volta das 22:00 na Rodovia Geraldo Cavalcante Cajueiro (AL110), próximo ao Sítio Nascença. Os policiais foram acionados pelos integrantes da torcida do Penedense, que relataram que dois indivíduos em uma motocicleta estavam seguindo o ônibus e arremessando pedras. Além disso, foi informado que um dos agressores estava armado.

Com o apoio do presidente do Penedense, Aerton Reis, que também é policial militar, as guarnições realizaram diligências e capturaram os suspeitos. Os detidos, identificados como torcedores do ASA de Arapiraca, foram conduzidos para a Delegacia de Plantão no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) em Penedo, para as providências cabíveis.

No decorrer da ação, foram apreendidos uma arma de fogo modelo garrucha calibre 38 e três motocicletas. Os suspeitos permanecem detidos à disposição da justiça pública, segundo a APF N. 1716/2024 e BO 00020986/2024.

Este triste episódio ressalta a importância da segurança nos eventos esportivos e o compromisso das autoridades em garantir a integridade de todos os envolvidos. O presidente do Penedense, Aerton Reis, demonstrou liderança exemplar ao colaborar ativamente com as autoridades para resolver a situação de forma eficaz.

Confira os vídeos da abordagem: