Surpresa Pós-Carnaval? CONCURSO CAIXA oferta mais de 4 mil vagas para médio e superior

Concurso Caixa oferta vagas para médio e superior

Com chances imperdiveis, o concurso Caixa está na mira dos concurseiros. Vale a pena pontuar que o edital pode ser liberado pós-carnaval.

O certame já conta com banca organizadora o que agiliza ainda mais a liberação do edital.

Caixa Econômica Federal e edital

A Caixa Econômica Federal planeja lançar o edital até fevereiro de 2024, de acordo com informações divulgadas pela própria instituição. O presidente do banco, Carlos Vieira, afirmou que o edital está pronto.

A Fundação Cesgranrio foi escolhida para conduzir o processo seletivo, que oferecerá um total de 4.050 vagas. Dessas, 4.000 são destinadas ao cargo de técnico bancário, 28 para médico do trabalho e 22 para engenheiro de segurança do trabalho.

Diferenciação nas Vagas para Técnicos

As últimas duas posições requerem candidatos com formação superior em áreas específicas, enquanto as vagas para técnicos exigem o ensino médio completo.

Saiba mais sobre o concurso Caixa.



Concurso Caixa vai sair depois do carnaval?

Pois bem, tudo indica que sim. Vale lembrar que são mais de 4 mil vagas para médio e superior e tudo está pronto. Já tem banca e contrato pronto.

A previsão é para os próximos dias. Segundo tramitações internas, tudo indica que o certame deva sair entre os dias 16 de fevereiro e 10 de março.

Vale lembrar também que a Cesgranrio é a responsável pelo certame.

Vai ter ampliação de vagas no concurso Caixa?

Por mais que ainda não se saiba se as vagas serão ampliadas, a categoria não concorda com 4.050 vagas prometidas. Isso porque, o quantitativo não supriria as necessidades do banco.

O ideal, segundo eles, seria algo em torno de 6 mil vagas. Contudo, se as vagas serão ampliadas, ainda é uma incógnita.

Taxas e benefícios

De acordo com a banca, os valores são

ensino médio – R$ 50

nível superior – R$ 60

Os valores dependem do cargo, sendo de R$ 3.762 para nível médio.

No caso de nível superior, para médico do trabalho o inicial e de R$ 11.186 e para engenheiro de segurança, R$ 14.915.

Confira mais sobre benefícios do concurso Caixa.

Benefícios do concurso Caixa

Além da remuneração, os servidores da Caixa também contam com diversos benefícios:

participação nos lucros ou resultados;

vale-transporte;

auxílio-refeição/alimentação;

auxílio-creche;

previdência complementar;

possibilidade de ascensão profissional; e

acesso a ações de capacitação e desenvolvimento

Sobre as provas do concurso Caixa

As etapas do concurso poderão abranger provas objetivas, de redação, discursivas e de títulos. Nas provas objetivas, cada questão terá cinco alternativas, sendo apenas uma resposta correta. Os temas abordados serão de Conhecimentos Gerais e Específicos, alinhados com o cargo pretendido, e as avaliações serão realizadas em cidades definidas nos polos de classificação estabelecidos pela Caixa.

O que faz um técnico bancário?

Entre as atribuições estão:

prestar atendimento ao público,

realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua;

executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargo

Detalhes do Último Edital

No último edital do concurso Caixa publicado em 2021, tanto para técnico bancário novo quanto para técnico bancário da área de Tecnologia da Informação, era necessário possuir o ensino médio completo.

Além disso, o edital estabeleceu diversos requisitos, como estar em conformidade com a legislação eleitoral, ter no mínimo dezoito anos na data de admissão, entre outros critérios.

