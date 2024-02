Suspeito de roubo de cachorro viral é preso por roubo, cachorro ainda desaparecido

A polícia diz que prendeu um suspeito no caso de sequestro viral de cachorro… mas, infelizmente, ainda não encontrou o cachorro.

O Departamento de Polícia de Los Angeles anunciou no sábado que prendeu Sadie Slater … uma residente de Los Angeles de 21 anos é acusada de roubo por seu suposto envolvimento no crime. Sua fiança foi fixada em US$ 70 mil, de acordo com o LAPD.

Confirmamos a prisão com fontes policiais… que acrescentaram que estão tentando descobrir a localização do cachorro com o suspeito.



18/01/24 @harrisonjamesmusic

Lembre-se… a vítima Ali Zacharias estava almoçando no DTLA no mês passado quando uma mulher apareceu, agarrou a coleira de seu cachorro Onyx e começou a ir embora com ele. Ali deu início à perseguição antes que o suposto ladrão saltasse para dentro de um carro.

AZ pulou no capô do carro de fuga dos ladrões e foi conduzido por vários quarteirõestemendo por sua vida antes que o veículo fizesse uma curva fechada e a soltasse pela frente.



29/01/24 TMZ. com

Conversamos com Ali no início desta semana… quem nos contou a polícia estava começando a levar o caso a sério quando toda a atenção da mídia o destacou.

Bem, os policiais certamente estão levando isso a sério… com seu primeiro suspeito sob custódia.



