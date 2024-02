Suspensões médicas do UFC 298: nove lutadores potencialmente afastados por 180 dias

Nove lutadores receberam suspensões médicas potencialmente prolongadas após o UFC 298, incluindo os co-headliners dos médios Robert Whittaker e Paulo Costa, de acordo com informações divulgadas na segunda-feira pela Comissão Atlética do Estado da Califórnia para o MMA Fighting.

Whittaker derrotou Costa por decisão unânime em uma batalha de ida e volta no co-evento principal de sábado. Whittaker (mão) e Costa (pé direito, perna esquerda) sofreram possíveis lesões na luta e agora estão suspensos por 180 dias ou até serem liberados por um médico.

Além dos dois co-headliners, outros sete lutadores receberam suspensões médicas semelhantes de 180 dias por possíveis lesões sofridas durante o evento: Henry Cejudo (antebraço esquerdo), Mackenzie Dern (perna esquerda), Marcos Rogério de Lima (pé direito), Carlos Vera (ombro), Zhang Mingyang (mão direita), Danny Barlow (antebraço esquerdo) e Josh Quinlan (tomografia computadorizada). Todos os sete lutadores são elegíveis para retornar à ação mais cedo se forem liberados por um médico.

O UFC 298 aconteceu em 17 de fevereiro no Honda Center em Anaheim, Califórnia. Ilia Topuria conquistou o título dos penas do UFC com um nocaute espetacular no segundo round sobre Alexander Volkanovski na luta principal da noite, que foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

A lista completa das suspensões médicas do UFC 298 pode ser conferida abaixo.