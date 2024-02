Swifties alertam Taylor Swift após a explosão de Travis Kelce: ‘Isso é uma bandeira vermelha’

Emesmo que ela não esteja tocando campo, Taylor Swift é uma das grandes figuras do Super Bowl LVIIEu, em virtude da presença dela para o namorado, O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce. Ela é uma das maiores estrelas pop do mundo, tendo estado em Estádio Allegiant em Las Vegas depois de uma série de shows no Japão.

Enquanto Kelce não tem sido tão proeminente no jogo quanto esperadoele teve um momento que gerou agitação nas redes sociais, após uma tremenda explosão contra técnico Andy Reid no primeiro tempo, onde até seus companheiros teve que impedi-lo de se aproximar do treinador.

Isso levou Swifties nas redes sociais a considerar a explosão de Kelce como uma ‘bandeira vermelha’ para Taylor Swift, já que eles não querem que ela seja submetida a tal reação por parte de seu namorado.

Porém, Swifties e a própria Taylor Swift podem ficar tranquilos, pois é muito provável que tenha sido no calor do jogo e na frustração por não ter se destacado naquele momento, com o próprio Kelce não sendo um fator no Super Bowl LVIII na época.