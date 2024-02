Swizz Beatz reage a Usher abraçando a esposa Alicia Keys por trás

Usher dar chaves de Alicia chegou perto e pessoalmente durante o show do intervalo do Super Bowl … um pouco perto demais para o conforto de algumas pessoas, o marido de Alicia está perfeitamente bem com isso, ao que parece.

Swizz Beatz não apenas não ficou ofendido, mas ele está rindo de todos os críticos que ficaram indignados em seu nome – e ele está dizendo a eles que o foco deles está no lugar errado… em vez de ampliar o abraço por trás (de Usher para Alicia), SB diz veja o que eles fizeram!

Ele escreve: “Vocês estão falando sobre a coisa errada !!! vocês não veem aquele vestido incrível cobrindo todo o estádio ⚡️🚨😂😂😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨 A apresentação desta noite não foi nada mas incrível com 2 gigantes incríveis!”

Swizz continuou dizendo… “Parabéns @usher e meu amor @aliciakeys essa música é um clássico 🤍 Não fazemos vibrações negativas deste lado, fazemos história ✌🏽 Vá ver GIANTS no @brooklynmuseum está aberto até as bênçãos de julho. “

Em outras palavras… ele não está viajando, embora muitas pessoas estivessem.

ICYMI … A performance de Usher estava muito movimentada nas redes sociais neste momento específico – ou seja, ele envolvendo Alicia nos braços por trás enquanto cantavam seu dueto, ‘My Boo’.

Uma pessoa notável que comentou sobre isso – estrela do boxe Gervonta Davis … que sugeriu que ele usaria suas habilidades de boxe para ensinar a Usher uma ou duas coisas sobre limites. Boosie Badazz até se tornou hipócrita e exigiu que Usher se desculpasse publicamente.

Na verdade, havia alguns que estavam realmente chateados. Mas mesmo com aqueles chorando muito, você não conseguirá o que eles estão procurando aqui de Swizz… ele está dizendo a todos que é realmente NBD.

Cleary, ele está confortável em seu relacionamento com Alicia – eles estão casados ​​há anos.

Ainda assim, o movimento do PDA de Usher causou um grande rebuliço – e alguns invocaram o marido de Keke Palmer para defender seu ponto de vista.

De qualquer forma, nós contamos a história tem uma participação especial no SBLVIII de Alicia … as duas megaestrelas da música renovaram sua música multi-platina de 2004 – recriando as vibrações quentes/pesadas do vídeo.



