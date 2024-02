Tate McRae e Kid LAROI de mãos dadas durante o fim de semana All-Star da NHL

Tate McRae parece ter uma nova chama em O garoto LAROI – isto é, se o fato de estarem de mãos dadas durante o fim de semana for alguma indicação… e certamente parece ser.

A cantora foi flagrada se aconchegando com o artista australiano… enquanto eles eram fotografados de mãos dadas enquanto saíam para jantar com Justino dar Hailey Bieber Sábado – isso acontece logo após ela ser a atração principal do jogo NHL All-Star de forma dramática.



Somente pelo PDA, quase todo mundo está assumindo o óbvio… eles estão namorando.

A linguagem corporal de Tate e TKL definitivamente parecia telegrafar um novo status de relacionamento entre eles… e o Kid estava feliz em bancar o cavalheiro, levando TMR até seu carro durante uma grande paixão por paparazzi.

Já faz muito tempo, se você está acompanhando – o casal começou a espalhar rumores de namoro no mês passado … eles pareciam estar de férias juntos no México e mais tarde foram vistos desfrutando de algum tempo a sós no sofisticado restaurante italiano Giorgio, em Los Angeles. Careca.

Tate estava namorando uma estrela do hóquei no gelo Cole Sillinger … que supostamente inspirou seu mega-hit de 2023, “Greedy” … que ela supostamente filmou em uma pista de hóquei no gelo.

Seu desempenho no fim de semana passado foi um pouco irônico nesse sentido – mas agora ela tem um novo namorado.

Quanto a Kid, ele era um influenciador de namoro Katarina Deme por 3 anos … antes de apagar todos os vestígios dela de seu IG em agosto de 2023. Aparentemente, eles estão todos envolvidos.



