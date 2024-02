Taylor Swift anuncia novo álbum após ganhar 13º Grammy

Taylor Swift acabou de ganhar seu último Grammy (# 13 para ser mais específico) – mas a maior novidade veio no que ela disse durante seu discurso de aceitação… ou seja, o anúncio de um novo álbum.

A cantora foi anunciada como vencedora de Melhor Álbum Vocal Pop por ‘Midnights’ no domingo à noite – e TayTay foi até lá para aceitar seu hardware… como dissemos, isso marca sua 13ª estatueta do Grammy, algo que ela fez questão de acertar desde o início no microfone.