Taylor Swift bate novo recorde no Grammy com a vitória de ‘Álbum do Ano’

Taylor Swift ganhou o álbum do ano no Grammy Awards por “Midnights”, quebrando o recorde de maior número de vitórias na categoria, com quatro.

Taylor Swift se afasta enquanto Travis Kelce e Jason compartilham um reencontro emocionante: ‘Finish That Motherf***e

Ela começou seu discurso agradecendo ao produtor e amigo Jack Antonoff e acrescentou: “Eu adoraria dizer que este é o momento mais feliz da minha vida”, disse ela à multidão, mas disse que se sente muito feliz quando cria música e faz shows. .

No início da noite, Taylor Swift a usou 13º Grammy win no domingo para anunciar que seu novo álbum, “The Tortured Poets Department”, chegará em 19 de abril.

“Eu sei que a maneira como o Academia de Gravação votado é um reflexo direto da paixão dos fãs”, disse ela ao receber o prêmio de melhor álbum vocal pop. “Então, quero agradecer aos fãs, contando um segredo que venho escondendo de vocês há muito tempo. últimos dois anos.”

Grammys 2024: os outros grandes vencedores da noite

Um dos maiores prêmios da noite, disco do ano, foi para Miley Cyrus por “Flowers”, seu segundo Grammy e o segundo da noite.

“Esse prêmio é incrível. Mas eu realmente espero que não mude nada porque minha vida estava linda ontem”, disse ela em seu discurso.

Victoria Monte ganhou o prêmio de melhor novo artista. “Obrigado aos garçons do champanhe esta noite”, Mont começou seu discurso de aceitação. “Graças à minha mãe, uma mãe solteira que criou essa menina muito má.” Então ela começou a chorar, dizendo à sala que esse prêmio estava “em preparação há 15 anos”.

Billie Eilish ganhou a música do ano por escrever o hit da “Barbie”, “What Was I Made For?” Ela agradeceu à diretora Greta Gerwig por “fazer o melhor filme do ano”.

Foi apenas um dos vários momentos de destaque do programa de domingo, apresentado por Trevor Noah e transmitido ao vivo da Cypto.com Arena no centro de Los Angeles.

Karol G. fez história no Grammy no domingo ao se tornar a primeira artista feminina a ganhar o prêmio de melhor álbum de música urbana por seu disco de sucesso “Maana Ser Bonito”.

“Esta é a minha primeira vez no Grammy”, disse ela ao público em inglês. “E esta é a primeira vez que tenho meu próprio Grammy.”

As apresentações foram muitas. Olivia Rodrigo trouxe sua balada sugadora de sangue “vampiro” – ou neste caso, derramamento de sangue, enquanto um líquido vermelho pingava das paredes atrás dela. Joni Mitchell, 80 anos, fez história no Grammy ao cantar “Both Sides Now”, de seu álbum “Clouds”, de 1969; Travis Scott fez um medley de “My Eyes”, “I Know?” e “Fein”. Burna Boy foi acompanhado por Brandy e 21 Savage e fez “On Form”, “City Boys” e “Sittin’ on Top of the World”.

Um longo e comovente segmento In Memoriam celebrou muitos dos grandes nomes da música perdidos no ano passado. Stevie Wonder cantou “For Once in My Life” e “The Best Is Yet To Come” em homenagem a Tony Bennett; Annie Lennox entregou “Nothing Compares 2 U” para Sinad O’Connor. “Artistas pelo cessar-fogo, pela paz no mundo”, disse Lennox no final da música, com o punho estendido no ar.

Jon Batiste fez um medley de “Ain’t No Sunshine”, “Lean On Me” e, finalmente, “Optimistic” com Ann Nesby para o falecido grande executivo musical Clarence Avant. Oprah apresentou um tributo ardente a Tina Turner de “Proud Mary”, de Fantasia Barrino e Adam Blackstone.

SZA também subiu ao palco – apresentando um medley de seus maiores sucessos “Snooze” e “Kill Bill”, acompanhados por dançarinos empunhando katanas. Mais tarde, ela levaria para casa o troféu de melhor música R&B – por “Snooze”, entregue a ela por Lizzo. SZA correu para o palco e fez um discurso charmoso e sem fôlego porque estava “mudando, e então eu tomei um tiro”.

Luke Combs fez uma versão emocionante de “Fast Car” com Tracy Chapman – seu cover do clássico de Chapman dominou as rádios country e lhe rendeu a música do ano no 2023 CMAs. Em 1989, a canção rendeu a Chapman a melhor performance vocal pop feminina.

Dua Lipa abriu o show com um medley de alta octanagem: primeiro, uma provocação de seu próximo single, “Training Season”, depois, seu single mais recente, “Houdini”, e, finalmente, seu hit disco-pop “Barbie”, “Dance the Night .”

Eilish e Finneas também trouxeram “Barbie” ao palco do Grammy com acompanhamento de cordas ao vivo. Eles foram seguidos por Cyrus, que cantou “Flowers” pela primeira vez ao vivo na televisão.

“Por que você está agindo como se não conhecesse essa música?” ela provocou a multidão – John Legend e sua esposa Chrissy Teigen estavam entre os presentes que se levantaram para dançar – e mais tarde aplaudiram no meio da música: “Acabei de ganhar meu primeiro Grammy!”

Melhor álbum country foi para Lainey Wilson por “Bell Bottom Country” – seu primeiro Grammy – apresentado por Kacey Musgraves. “Sou filha de um fazendeiro de quinta geração”, disse ela à multidão, acrescentando que é uma “agricultora compositora” e foi daí que veio a magia musical.

Jay-Z recebeu o prêmio Dr. Dre Global Impact e usou seu discurso para falar sobre os grandes nomes do hip-hop que vieram antes dele – e sugerindo fortemente no Grammy a história de colocar o rap em segundo plano – ou pelo menos, não na versão televisiva do programa. (Este ano, não houve categorias de rap na transmissão, mas duas pop, uma latina, uma country e uma R&B.)

“Queremos que todos vocês acertem”, disse ele. “Pelo menos chegue perto do certo”, antes de mudar o foco para Beyoncé. “A maioria dos Grammys nunca ganhou o prêmio de álbum do ano. Como isso funciona?”

Bridgers assumiu a liderança no Grammy, ganhando rapidamente quatro troféus antes da transmissão principal, com ela e seus companheiros de banda boygenius trazendo uma energia contagiante para a Cerimônia de Estreia pré-transmissão.

Jack Antonoff levou para casa o produtor do ano, não clássico, pelo terceiro ano consecutivo, empatando com Babyface como o único outro produtor a fazê-lo consecutivamente. “Você precisa que a porta seja aberta para você”, disse ele em seu discurso de aceitação. “Taylor Swift chutou aquela porta (palavrão) para mim”, disse ele.

A primeira das três novas categorias em 2024, melhor gravação de dança pop, foi para Kylie Minogue por “Padam Padam” – sua primeira vitória em 18 anos.

Cerca de 80 Grammys foram distribuídos pré-transmissão. Estrela regional mexicana Peso pena ganhou seu primeiro Grammy por sua primeira e única indicação, de melhor álbum de música mexicana por “Genesis”.

A melhor performance musical africana, uma nova categoria que visa destacar as tradições musicais regionais e reconhecer “gravações que utilizam expressões locais únicas de todo o continente africano”, foi para a cantora sul-africana Tyla pelo seu sucesso onipresente, “Water”.

“Nunca pensei que diria que ganhei um Grammy aos 21 anos”, disse ela em seu discurso de agradecimento. “No ano passado, Deus decidiu mudar toda a minha vida.”

Assassino Mike ganhou três prêmios consecutivos na noite de domingo, mas acabou sob custódia policial antes do início da cerimônia principal do Grammy por causa de uma altercação, disse o porta-voz da polícia, policial Mike Lopez.

O rapper ganhou seu primeiro Grammy em 21 anos, de melhor performance de rap por “Scientists & Engineers”, que contou com Andr 3000, Future e Eryn Allen Kane. Logo depois, eles ganharam o prêmio de “melhor música rap”. Killer Mike também levou para casa o melhor álbum de rap para “Michael”, comemorando: “É uma varredura! É uma varredura!”

Billy Joel foi a penúltima e última apresentação da noite. Primeiro, ele trouxe sua nova faixa “Turn the Lights Back on” – sua primeira música nova em décadas – ao vivo no palco do Grammy. Então, depois que o álbum do ano foi anunciado, ele voltou ao palco para seu clássico de 1980, “You May Be Right”.

Uma surpresa bem-vinda foi a inclusão de Celine Dion, que entregou a Swift seu troféu recorde. “Quando digo que estou feliz por estar aqui, estou falando sério de coração”, disse ela ao público. Em 2022, Dion revelou que foi diagnosticada com um distúrbio neurológico raro chamado síndrome da pessoa rígida, que causa espasmos que afetam sua capacidade de andar e cantar.