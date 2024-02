Taylor Swift chega ao zoológico de Sydney antes da reunião de Travis Kelce

Taylor Swift vá ao zoológico entre as datas da turnê na Austrália na quarta-feira … mantendo-se preocupada antes de finalmente se reunir com seu namorado Travis Kelce .

Confira… a cantora trocou seus trajes glamorosos de jantar por uma camiseta azul e minissaia jeans – um visual tão casual que se ela não fosse um dos rostos mais reconhecidos do mundo, quase poderia ficar incógnita no Zoológico de Sydney.

Tay Tay completou seu look discreto com tênis brancos, uma sacola contendo seus itens essenciais e óculos escuros para se proteger dos raios escaldantes. Se você não sabia… A Austrália está atualmente em sua temporada de verão.

Com a câmera na mão, Taylor parecia estar se divertindo andando e conhecendo toda a exótica vida selvagem australiana com seus ex-companheiros de banda e dançarinos.

Ato de abertura do TS, Sabrina Carpinteironão apareceu para passar o dia com ela no zoológico… mas ela se juntou a ela para um jantar chique no bairro de Surry Hills na terça-feira.