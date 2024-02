Taylor Swift choca os fãs ao esquecer Travis Kelce no discurso de agradecimento do Grammy

Rrumores de descontentamento entre Taylor Swift e a Chefes de Kansas City‘ Travis Kelce não terá se acalmado pelo fato de ela não tê-lo mencionado em seus discursos vencedores do Grammy. Rápido subiu ao palco para receber o prêmio de melhor álbum do ano por Midnights, lançado em outubro de 2022, e refletiu sobre suas emoções e seu trabalho que lhe rendeu o prêmio recorde de quarto álbum do ano.

Em seguida, ela subiu ao palco pela segunda vez para receber também o prêmio de melhor vocal pop, na Crypto.com Arena, em Los Angeles e, mais uma vez, não mencionou o nome do namorado em seu discurso.

Isso ocorre após rumores de que a dupla pode não estar em uma boa situação com disputas entre planos e horários de viagem, já que ela está viajando pelo mundo em sua Eras Tour e Kelce está competindo na NFL.

Com Rápido estar na Eurásia e Kelce jogando semanalmente pelo Chefesnão há muito tempo para eles se verem e até agora tem sido Rápido que jogou pinball entre locais.

Mas aparentemente eles concordaram que no final da temporada, em 11 de fevereiro, quando Kelce saberá se ele é duas ou três vezes campeão do Super Bowl, ele começará a recuperar milhas para aliviar a pressão no registro de voo de seu parceiro.

Existe uma explicação lógica?

Primeiramente, Rápido não mencionou o nome de ninguém. Ela falou sobre seu desejo de continuar e quando sente alegria com seu trabalho. Parecia uma admissão muito pessoal e aberta da estrela de 34 anos.

Em segundo lugar, a dupla não se conheceu em outubro de 2022, então obviamente ele não ajudou ela a desenvolver o álbum.

A cerimônia de premiação foi para 2022, então os prêmios que ela recebeu são anteriores ao relacionamento deles e, portanto, não faz sentido creditar Kelce por algo que ele não estava por perto.

Aqui está o que ela disse:

“Fico incrivelmente impressionado com o fato de algumas pessoas que votaram neste prêmio também ficarem felizes.” Rápido disse durante seu primeiro discurso de aceitação. “Tudo que eu quero fazer é continuar fazendo isso.

“Eu adoraria dizer que este é o melhor momento da minha vida”, Rápido disse mais tarde. “Mas me sinto muito feliz quando termino uma música ou quando decifro o código de uma ponte que adoro.

“Ou quando estou selecionando um videoclipe ou quando estou ensaiando com meus dançarinos ou minha banda ou me preparando para ir a Tóquio para fazer um show. Para mim, o prêmio é o trabalho.”