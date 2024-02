Taylor Swift dá polimento no show de Tóquio e corre para pegar o vôo no Super Bowl

Confira este vídeo de Taylor fazendo uma reverência e acenando para sua multidão de fãs no Tokyo Dome no sábado à noite, seguida por ela deixando o local para fazer uma pequena pausa na etapa internacional de sua turnê ‘Eras’.

Embora Taylor não esteja programada para se apresentar no jogo, ela será apresentada de forma importante antes, durante e depois do Super Bowl LVIII.

Todas as câmeras estarão focadas na estrela pop enquanto ela torce por seu namorado bonitão, o tight end do Chiefs. Travis Kelcede sua suíte privada no Allegiant Stadium em Las Vegas.