Taylor Swift doa US$ 100 mil para família de mulher morta em tiroteio em KC

Taylor Swift abriu sua carteira para ajudar a família da mulher que foi morta durante o tiroteio no desfile de Kansas City – desembolsando seis dígitos quando ela começou seus shows na Austrália.

A GoFundMe foi marcada quinta-feira para Elizabeth “Lisa” Lopez-Galvan – especificamente, para ajudar seus entes queridos na criação de um memorial adequado para ela, bem como assistência financeira geral. Ela deixou marido e dois filhos… e a meta estabelecida era de US$ 75 mil.

Taylor deu uma ajuda e mais alguma – contribuindo com um total de US$ 100.000 só de si mesma – que veio na forma de duas contribuições diferentes de US$ 50 mil, que ela colocou em seu nome.