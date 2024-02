Taylor Swift e milhares de artistas não vão mais ‘cantar’ no TikTok

EUNo mundo da música, os direitos autorais são muito importantes. Todos cantores e bandas geralmente contam com representantes e uma produtora, que devem dar sua aprovação para que sua música seja utilizada.

Grupo Universal de Música é uma das maiores do mundo, responsável pela produção de um grande número de artistas. É por isso que quando ‘rompem’ com um aplicativo que utiliza suas músicas, muitos cantores deixam de aparecer nelas. Isto é o que aconteceu com TikTok.

Será que Taylor Swift conseguirá chegar ao Super Bowl LVIII depois de seu show em Tóquio?

TikTok não terá músicas desses artistas

Como a Universal demonstrou, seu relacionamento com TikTok está quebrado. Num comunicado divulgado pela produtora, eles deixaram claro o seu objetivo: “Nossa missão principal é simples: ajudar nossos artistas e compositores a alcançar seu maior potencial criativo e comercial”.

Por causa disso eles tiveram TikTok como um de seus principais parceiros, que definem como “uma plataforma cada vez mais influente com tecnologia poderosa e uma enorme base de usuários em todo o mundo”. No entanto, acreditam que muito do seu sucesso se deve aos seus artistas.

Por isso solicitaram certas medidas ao aplicativo, que não teria aceitado, para renovar o acordo que terminou em 31 de janeiro: “Em nossas discussões de renovação, temos pressionado-os em três questões críticas: remuneração adequada para nossos artistas e compositores , proteção de artistas humanos contra os efeitos nocivos da IA ​​e segurança online para usuários do TikTok.”