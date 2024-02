Taylor Swift e Travis Kelce ficarão noivos? Chiefs estrela ‘apaixonado’ e ‘nunca mais feliz’

Taylor Swift e Travis Kelce estão olhando para o futuro com marcos futuros entrando em seus pensamentos, já que o romance florescente da dupla não mostra sinais de desaparecer tão cedo. Os dois pareciam apaixonados sempre que eram capturados juntos em público depois que começaram a namorar em setembro, e momentos mais significativos podem estar por vir para o casal mais quente da América.

Swift tem sido um observador leal do Chefes de Kansas City estrela ao longo dos últimos meses, quando os Chiefs alcançaram o Super Bowlcom Swift participando de todas as três partidas da pós-temporada enquanto sua Eras Tour estava em um hiato temporário.

Travis Kelce faz jogos mentais com fãs do 49ers vaiando-o em Las Vegas

Kelce está sentindo amor pela cantora de ‘Anti-Hero’ e a acolheu em sua família unida, e fontes próximas ao casal sugerem que ainda há ‘muitos marcos’ por vir.

“Travis nunca se sentiu tão apoiado por uma pessoa importante. Este é apenas o começo para eles como casal e muitos marcos estão chegando”, disse a fonte citada, por ET.

“Taylor e Travis reservam tempo um para o outro porque querem. Ambos têm muito orgulho da importância da família e adoram reunir suas famílias e círculos próximos.

“Eles são genuínos, honestos, amorosos e diretos um com o outro em todos os aspectos. Ambos se encorajam continuamente a serem o melhor que podem ser.”

Travis Kelce proporá casamento a Taylor Swift?

A cantora de 34 anos deve vir do Japão para assistir ao jogo em Las Vegas no dia 11 de fevereiro, demonstrando mais uma vez sua dedicação.

Da mesma forma, Kelce tem apoiado publicamente Swift depois de anunciar seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department’, que será lançado em 19 de abril.

Surgiram relatórios sobre os planos de Kelce propor no final de 2023, o que se revelou prematuro. Mas parece que ele está apaixonado pelo vencedor de 14 Grammys e ambos deram a entender que querem se casar no futuro.

Outra fonte é citada dizendo: “Travis está apaixonado por Taylor e nunca esteve tão feliz. Os sentimentos de Taylor são mútuos e ela está muito feliz e se sente confortável com Travis.

“Ela adora poder ser aberta no relacionamento deles, viver sua vida e aproveitar esse momento especial juntos.”