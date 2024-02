Taylor Swift e Travis Kelce oferecem casamento grátis com cannabis no dispensário de Las Vegas

Taylor Swift dar Travis Kelce podem escolher os locais para casamentos em Las Vegas se ficarem noivos no Super Bowl … a última oferta é de uma operação de maconha e é bastante contundente.

Algumas pessoas acham que Travis vai fazer a pergunta depois do Grande Jogo e, embora tudo o que relatamos diga que é um tiro no escuro … um local de casamento está lançando uma Ave Maria.

Casamentos cannabis em Las Vegas está oferecendo a Taylor e Travis um casamento de maconha de cortesia após o Super Bowl… tentando convencê-los a se casar em uma casa de cultivo.

Agora, esta não é uma operação antiga de maconha… Las Vegas Cannabis Weddings diz que eles se casam com pessoas no maior dispensário do mundo, o Planeta 13.

O número favorito de Taylor é 13… ei, só estou dizendo.

Proprietário de LVCW Maxine Fensom oficializaria o casamento… ela é uma ministra ordenada.

Novamente, é um tiro no escuro e, como já dissemos, Taylor e Travis já foi oferecido um casamento grátis na famosa Little White Wedding Chapel… não que eles também aceitassem essa oferta.

Casais que não são do tipo celebridade também estão recebendo uma oferta aqui … Las Vegas Cannabis Weddings planeja oferecer núpcias com tema de cannabis por US $ 87 para os primeiros 100 casais se o Kansas City Chiefs de Travis vencer o San Francisco 49ers no Super Bowl LVIII .

Os casamentos de maconha de US$ 87, com preços abaixo do número 1 de Travis. A camisa 87 Chiefs é apenas para o Dia dos Namorados … e há uma conexão com Taylor aqui também, porque T-Swift já estrelou um filme chamado “Dia dos Namorados”.



Se Taylor e Travis não ficarem noivos, eles também recebi uma oferta na mesa de um famoso clube de strip-tease de Las Vegas.