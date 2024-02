Taylor Swift e Travis Kelce oferecem serviço gratuito na Vegas Wedding Chapel

Taylor Swift dar Travis Kelce estarão em Las Vegas neste fim de semana – e com amor no ar e seu romance em alta… um local está se oferecendo para torná-los marido e mulher de graça!

Com os visitantes chegando à Cidade do Pecado para o Super Bowl neste fim de semana, você imaginaria que não há melhor momento do que sábado/domingo para dizer “sim”… que é exatamente o que a Little White Wedding Chapel está pensando, e por que eles ‘ Estou estendendo um convite para Tay Tay e TK.

O local do casamento disse ao TMZ que eles estão oferecendo a Taylor e Travis um serviço conjugal por cortesia se eles quiserem se casar em algum momento neste fim de semana … e suas portas estão abertas para negócios, mesmo que eles cubram completamente o custo .

LWWC diz: “Taylor e Travis – vocês dois já têm o suficiente para fazer, então deixe-nos cuidar de vocês! Taylor, basta trazer seu vestido da sorte e fabuloso do Grammy e nós cuidaremos do resto! Temos nossa florista de prontidão para o buquê de seus sonhos, nossos ministros e Elvis também estão prontos. O que você quiser, nossa capela está pronta para cuidar de você!!

A propósito, a oferta deles aqui não se estende apenas a T-Swift e Travis – na verdade, se aplica a todos os jogadores de futebol e seus entes queridos que possam estar na cidade nos próximos dias.

Fomos informados de que Little White cobrirá os custos de qualquer um dos membros da equipe do San Francisco 49ers e do Kansas City Chiefs, incluindo treinadores – qualquer pessoa afiliada tem a chance de se casar lá… de graça. Do corredor ao campo… será uma reviravolta apertada!

Um cânone de confetes gratuito será incorporado à celebração para os membros da equipe vencedora. Fale sobre marcar grandes gols dentro e fora do campo. Ambas as equipes do SB receberão buquês especialmente criados para a ocasião, o que tornará o campo de jogo equilibrado para todos.

A LWWC também observa que, embora os dias do casamento sejam tradicionalmente voltados para a noiva… eles querem mostrar um pouco de amor aos homens do SB, porque o evento esportivo é uma das coisas mais emocionantes e importantes que acontecem em Las Vegas atualmente. Então sim, eles querem mostrar amor aos caras!

Eles também nos dizem que esperam que a oferta possa servir como uma promoção adicional para o local… com os fãs de futebol vindo à capela para se casar num impulso do momento, uma espécie de negócio depois do jogo. Não esperem que eles cubram esses casamentos – apenas chefes de SB, pessoal.



