Taylor Swift e Travis Kelce Romance inspira anúncios de lenços umedecidos engraçados no Super Bowl

Todo mundo está falando sobre Taylor Swift dar Travis Kelce antes do Super Bowl, mas eles estão sendo associados a um tipo diferente de tigela – um vaso sanitário, para ser exato – antes do Big Game … com Dude Wipes lançando novos anúncios inspirados no casal superstar.

TMZ Esportes aprendeu – a popular empresa de lenços umedecidos surgiu com uma maneira atrevida de entrar na mania do Traylor enquanto promovia seu produto em Las Vegas neste fim de semana… reunindo alguns slogans bobos para aparecer na enorme exibição do Resorts World.

Alguns dos anúncios incluem menções bastante oportunas relacionadas a Swift… incluindo uma homenagem ao seu novo álbum, “The Tortured Poets Department”, que ela anunciou no Grammy há poucos dias.

Uma placa diz: “Se você está morando no Departamento de TP Torturado, bem-vindo à Era dos Lenços Umedecidos”… com outra canalizando o hit “Anti-Hero” do cantor – “Sou eu. Oi. Eu sou o solução. Sou eu. Não TP.”

Mas um em particular aborda o relacionamento que está dominando o mundo… com “Nós também amamos um tight end limpo” mostrado em grandes letras brancas acima de um pacote de Dude Wipes.

A empresa se uniu a Max O’Neil da Clear Channel e à agência Curiosity para executar a campanha… que será vista por milhões de pessoas em Sin City neste fim de semana.

Claro, Taylor assumiu o Super Bowl este ano… com sua presença sendo sentida em todos os lugares – incluindo inúmeras perguntas relacionadas a Swift durante a disponibilidade da mídia, festas temáticasdar cerimônia de casamento gratuita oferta de um local local.