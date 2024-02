Taylor Swift e Travis Kelce são chamados de ‘hipócritas’ por alguns fãs que criticam seus padrões de estilo de vida

Travis Kelce e Taylor Swift encontram-se sob escrutínio pelo suposto uso de um jato particular para viagens globais, provocando reações tanto de fãs quanto de defensores do meio ambiente. Relatórios surgiram com detalhes RápidoO envio de seu jato particular de Sydney ao Havaí para trazer seu namorado para a Austrália, levantando preocupações sobre o impacto ambiental de um transporte tão luxuoso.

Os críticos foram rápidos em apontar a aparente contradição entre Rápidoa sua defesa anterior contra as alterações climáticas e a sua dependência de jactos privados, um conhecido contribuidor para as emissões de carbono. Os fãs recorreram às plataformas de mídia social, incluindo X, para expressar decepção e acusar ambos Kelce e Swift de hipocrisia.

Taylor Swift corre e beija apaixonadamente Travis Kelce no final do primeiro show em SydneyTwitter

“Ativista das mudanças climáticas Taylor Swift envia seu jato particular de Sydney ao Havaí para buscar o namorado Travis Kelce e trazê-lo para a Austrália”, escreveu um usuário do X.

“A viagem de ida e volta emitirá 3 toneladas métricas de CO2. As emissões de CO2 equivalem ao derretimento de 95,4 pés quadrados de gelo marinho do Ártico.”

A equipe de Swift defende seu uso de jatos particulares

RápidoO uso frequente de jatos particulares por ela chamou a atenção no passado, com sua recente viagem do Japão aos EUA antes do Super Bowl agravando ainda mais o problema.

Relatos de sua equipe ameaçando com ação legal contra um estudante que rastreava os movimentos de celebridades online adicionaram lenha à fogueira, levando a reações adicionais de sua base de fãs.

Enquanto RápidoEmbora a equipe de Javier tenha defendido o uso de jatos particulares, citando preocupações de segurança e o empréstimo ocasional do jato a terceiros, os críticos permanecem céticos.

Apesar de RápidoApesar das alegações de comprar compensações de carbono para mitigar o seu impacto ambiental, persistem questões sobre a sustentabilidade dos seus hábitos de viagem, especialmente no meio da actual crise climática.