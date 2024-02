Taylor Swift já sabe com quem estará na mesa do Grammy, e os fãs vão à loucura

Taylor Swift vai sentar ao lado Lã do rei no próximo Grammy, que acontecerá na Crypto.com Arena em Los Angeles, marcando o 66º ano da competição, no que pode ser um ato de união e desafio.

A dupla está no meio de uma disputa entre o Universal Music Group (UMG) e a plataforma de mídia social chinesa TikTok, sobre os direitos da música produzida pela dupla, já que o contrato entre UMG e TikTok expirou em 31 de janeiro de 2024.

Então, eles estarão sentados juntos na premiação musical que muitos esperam Rápido para dominar na sequência de sua Eras Tour, que quebrou recorde, e de seu filme recorde da mesma turnê, que arrecadou cerca de US$ 250 milhões de bilheteria.

A CBS revelou que a dupla vai se sentar um ao lado do outro via Instagram com dois cartões com seus nomes e rostos amarrados a duas cadeiras paralelas e presos por um pedaço de elástico/corda azul. Os dois são amigos de longa data, conheceram-se em 2012 e ambos são representados pela UMG.

Seus assentos podem ser uma mensagem e um jogo de poder da dupla e de seu representante, UMG, para mostrar ao TikTok o tipo de artista do qual eles estão se separando e o tipo de seguidores e atenção que atrairão.

Carta aberta da UMG sobre o TikTok

A carta divulgada pela organização aponta que a UMG busca remuneração justa para os artistas, controle de conteúdo gerado artificialmente que possa replicar as vozes dos artistas e segurança online para os usuários da rede social.

Declarou que o TikTok está tentando diminuí-los, não está tomando medidas contra o conteúdo de IA e não está abordando adequadamente questões de crimes de ódio e outros discursos não amigáveis ​​entre usuários, incluindo a prevenção de conteúdo pornográfico.

Quando a UMG os pressionou sobre isso, o TikTok supostamente se tornou hostil e tentou forçar a UMG a aceitar um acordo pior do que antes para confrontá-los.

“Mas quando propusemos que o TikTok tomasse medidas semelhantes às de nossos outros parceiros de plataforma para tentar resolver essas questões”, disse a UMG em comunicado. “Ele respondeu primeiro com indiferença e depois com intimidação.

“À medida que nossas negociações continuavam, o TikTok tentou nos intimidar para que aceitássemos um acordo de valor inferior ao anterior, muito menos do que o valor justo de mercado e não refletindo seu crescimento exponencial. Como ele tentou nos intimidar? Removendo seletivamente a música de alguns de nossos artistas em desenvolvimento, mantendo na plataforma nossas estrelas globais que impulsionam o público.

“As táticas do TikTok são óbvias: usar o poder de sua plataforma para prejudicar artistas vulneráveis ​​e tentar nos intimidar para que aceitemos um mau acordo que subvaloriza a música e engana artistas e compositores, bem como seus fãs.

“Nunca faremos isso. Sempre lutaremos por nossos artistas e compositores e defenderemos o valor criativo e comercial da música.”