Taylor Swift lança tracklist bombástica do álbum – Ex Joe Alwyn em apuros?

Taylor Swift O anúncio do último álbum causou ondas de choque em sua base de fãs, com especulações sobre a possível inspiração por trás de suas novas músicas. Como Swifties dissecar a tracklist para “O Departamento de Poetas Torturados”, um nome continua aparecendo: Joe Alwyn.

Depois Rápido revelou os títulos brutais das músicas nas redes sociais, os fãs não perderam tempo em trollar seu ex-namorado, Joe Alwyn. Swifties inundou plataformas de mídia social com comentários e memes, sugerindo que Alwyn pode querer desaparecer antes do lançamento do álbum em 19 de abril.

Os Swifties destruíram Alwyn

“Joe Alwyn conte seus dias,” avisou um fã no X, enquanto outro concordou, “Cada título de música do The Tortured Poets Department é ruim para Joe Alwyn.”

A especulação atingiu o auge quando os fãs compartilharam clipes e piadas, imaginando o “O Favorito” a reação do ator ao álbum. Um usuário de mídia social até sugeriu que Alwyn seria “entrando na proteção a testemunhas” assim que o álbum for lançado.

Rápidoque anunciou seu projeto de álbum secreto no Prêmios Grammy de 2024provocou os fãs com 17 faixas, incluindo colaborações com Post Malone e Florença e a Máquina.

Com títulos como “Mas papai, eu o amo” e “Eu posso consertá-lo (não, realmente posso)” os fãs não puderam deixar de se perguntar se essas músicas foram inspiradas em seu relacionamento anterior com Alwyn.

Taylor seguiu em frente com Travis Kelce

O burburinho se intensificou desde Rápido começou seu relacionamento com NFL jogador Travis Kelce. O Chefes de Kansas City star tight end, que não conseguiu conter sua empolgação, compartilhou que já ouviu alguns de Swift nova música e a descreveu como “inacreditável.”

Enquanto Rápido é conhecida por se inspirar em sua vida pessoal para suas músicas, ela raramente confirma os temas de suas canções. Porém, com o lançamento de “O Departamento de Poetas Torturados” iminente, os fãs não podem deixar de especular sobre a conexão com Alwyn.

Como a contagem regressiva para 19 de abril começa, Swifties estão aguardando ansiosamente o lançamento do que promete ser outro álbum inovador de Taylor Swift.