Taylor Swift não pousa em Las Vegas depois de Tóquio, eis provavelmente o porquê

Bem, Taylor Swiftdecolou de Tóquio… e super fãs estão rastreando um avião em que têm certeza que ela está – e pelo que parece, ela está indo para Los Angeles, não para Las Vegas.

O negócio é o seguinte: uma tonelada de Swifties estão rastreando um voo que saiu do aeroporto de Haneda, em Tóquio, quase ao mesmo tempo que parece que Swift saiu. Seu destino atual – LA, especificamente LAX… e espera-se que ele pouse ainda hoje.

Sejamos claros, não sabemos ao certo se este é o jato de Taylor ou não – parece que não é o que ela normalmente usa – mas todos os sinais apontam para que se trate de uma aeronave que transporta a superestrela de volta aos Estados Unidos. .mais perto de sua casa em Bev Hills, em vez de Vegas… onde Travis Kelce e companhia. obviamente estão agora. Então a questão… por que ela pousaria em Los Angeles?

Bem, francamente… há uma série de razões pelas quais Taylor pode parar na Cidade dos Anjos antes de seguir para a Cidade do Pecado – mas algumas teorias fazem muito mais sentido do que outras.

Em primeiro lugar… a questão da alfândega foi levantada por alguns como uma possível razão para ela parar primeiro em Los Angeles. Taylor está voltando de um país estrangeiro, e até mesmo mega estrelas pop precisam ter seus aviões verificados por agentes alfandegários – algo que alguns fãs estão teorizando que ela precisa fazer em Los Angeles… você sabe, já que é um grande aeroporto e tudo mais. .

Acontece que isso é improvável. Consultamos as diretrizes oficiais da FAA e elas afirmam que você só precisa pousar em um ponto de entrada para voltar aos EUA depois de voar de um país estrangeiro – e acontece que o Aeroporto Internacional Harry Reid de Las Vegas se encaixa no conta – está listado como um dos pontos de entrada que ela poderia usar. A alfândega poderia facilmente verificá-la se ela desembarcasse em Las Vegas.

Uma razão mais viável para ela não ir direto para Las Vegas… o aeroporto de Las Vegas está ficando sem vagas de estacionamento para aviões particulares – possivelmente o maior problema do primeiro mundo na história.

Confira esta foto de uma conta social local de Las Vegas… o aeroporto está lotado, e o The Athletic relata que as vagas para aviões particulares foram todas arrebatadas pelo menos várias semanas antes do fim de semana do Super Bowl… então, qualquer jet setter procrastinador é sem sorte.

Agora sabemos que a equipe de Taylor não é assim – ela pode muito bem ter garantido seu lugar há algum tempo – mas ainda há um grande problema de estacionamento para PJs no aeroporto… toneladas de jogadores da NFL, executivos e outras celebridades estão voando dentro, então eles estão ocupando muito espaço.

Os relatórios sugeriram que Taylor ainda poderia voar e pousar em Harry Reid se ela estivesse decidida a fazê-lo, mas seu jato poderia não ser capaz de ficar se ela já não tivesse bloqueado uma vaga de estacionamento – então seria potencialmente teria que ser um negócio rápido do tipo drive-by/drop-off se ela insistisse nisso.

Mas sejamos realistas… é a maldita Taylor Swift, pessoal – se ela quer uma vaga no aeroporto de Las Vegas, ela vai conseguir uma, então não achamos que uma situação de estacionamento a esteja realmente mantendo fora da cidade.

Agora, para uma explicação muito mais provável de por que TS pode pular a ida para Las Vegas hoje à noite… TMZ confirmou a existência de uma regra específica na NFL – ou seja, os jogadores NÃO estão autorizados a ficar com esposas/namoradas na noite anterior aos jogos – qualquer jogo. E você pode apostar que isso vai dobrar na semana do Super Bowl… e estamos ouvindo todo o seu efeito esta semana.

Não sabemos se este é um mandato para toda a liga, se varia de time para time, ou mesmo se é apenas uma regra não escrita transmitida ao longo do tempo – tudo o que sabemos com certeza é que quando se trata do Domingo do Super Bowl , os jogadores ficam basicamente bloqueados nas primeiras horas da noite.

No que diz respeito a Taylor Swift … voar horas e horas para ver seu namorado, Travis, brincar parece ser o mais importante aqui – e embora tenhamos certeza de que ela adoraria vê-lo o máximo possível de antemão, há não é um grande incentivo para correr para Las Vegas com restrições tão rígidas.

Agora, Taylor tem uma casa aqui na cidade (LA)… então, se ela não estiver indo direto de Los Angeles para Las Vegas no final da tarde – que é quando ela deve pousar – ela provavelmente poderá descansar depois de uma viagem cansativa. e faça o vôo fácil de uma hora para Las Vegas amanhã de manhã.

Ela ainda poderá pousar muito antes do início do jogo, encontrar-se com as famílias dela e de Travis na suíte que ele pagou e provavelmente se sentir muito melhor antes de torcer.



T-Swift é uma mulher misteriosa quando se trata de viajar… e ela pode surpreender a todos nós indo a Las Vegas hoje à noite – então teremos que esperar e ver o que Taylor decide.