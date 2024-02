Taylor Swift não usará roupa de Kristin Juszczyk no Super Bowl

Taylor SwiftO impacto de Nanda na moda vai além de sua música, como pode ser visto quando ela vestiu uma jaqueta inflável personalizada do designer Kristin Juszczyk durante a rodada do Wild Card. No entanto, apesar da atenção que atraiu, Juszczyk não criaremos outro design para Rápido durante o Super Bowl LVIII.

Como a esposa de 49ers volta completa Kyle Juszczyk, Cristina foi catapultado para os holofotes depois Rápido usou sua criação, levando a um aumento no número de seguidores nas redes sociais. Conhecida por seu estilo único de jogo, CristinaA jornada de uma paixão pela costura até uma designer de sucesso é marcada pela dedicação e talento.

Sua carreira de designer começou com um interesse infantil pela costura, estimulado por sua avó. Enquanto estudava administração e marketing na Towson University, ela conheceu Kylee em 2017, quando assinou com o 49ersela mudou seu foco para a moda.

Impulsionado por Swift

Ao lançar sua linha de roupas, Origin, em 2018, Kristin rapidamente ganhou força, fazendo a transição para designs da NFL sob sua marca Designs by Cristina. Sua parceria com a NFL concedeu-lhe direitos oficiais de licenciamento, permitindo-lhe incorporar logotipos da liga e dos times em suas criações.

Embora Cristinaassociação com Rápido Elevou seu perfil e levou a um lucrativo acordo de licenciamento com a NFL, ela continua focada em seus designs exclusivos e moda para jogos. Apesar das especulações sobre outra colaboração com Rápido para o Super Bowl, Kyle indicou que isso não acontecerá desta vez.

“Somos grandes apoiadores Taylormas não esta semana”, disse ele Omar Ruiz.

Enquanto o Juszczyks manter a admiração por Rápidoeles optam por não demonstrar nenhum favoritismo durante a semana do Super Bowl, alinhando-se com decisões semelhantes tomadas pelas famílias de outros jogadores.